OVS ha recentemente avviato una campagna di reclutamento mirata all'assunzione di addetti vendita, magazzinieri, specialisti dei pagamenti e in e-commerce. Per queste posizioni l'azienda richiede personale con esperienza nel campo, non ci sono scadenze entro cui candidarsi online.

Per verificare le sedi in cui sono ricercate le figure professionali occorre consultare l'elenco presente nel portale delle carriere.

OVS seleziona addetti vendita in varie sedi

Gli addetti vendita selezionati da OVS avranno il compito di fornire assistenza al cliente, di allestire ed esporre correttamente la merce e di contribuire agli obiettivi di fatturato del negozio.

Per il ruolo l'azienda non chiede titoli di studio ma esperienza precedente nel settore. Saranno graditi candidati che abbiano un approccio creativo e una passione per la moda.

OVS: la ricerca di magazzinieri

I magazzinieri ricercati da OVS dovranno caricare la merce in magazzino, organizzare lo stoccaggio in modo che sia coordinato con l'allestimento del negozio, collaborare con l'area vendite in modo da ottimizzare i flussi logistici.

Per partecipare alla selezione non è necessario avere un titolo di studio ma esperienza nell'ambito e conoscenza degli strumenti digitali per gestire la logistica.

Lo specialista dei pagamenti ricercato da OVS

Lo specialista dei pagamenti ricercato da OVS dovrà definire, gestire e analizzare i sistemi di pagamento adottati dall'azienda, nonché verificare che siano conformi alle norme di sicurezza informatica.

L'incarico richiede esperienza precedente nel ruolo e conoscenza delle tecnologie di pagamento inserite nelle piattaforme di ecommerce come Zalando, Amazon e Ebay. Gradita anche la capacità di analizzare i dati finanziari e le anomalie di sistema derivanti dall'uso di tali tecnologie.

Gli specialisti in e-commerce

Gli specialisti in e-commerce che occorrono al gruppo si occuperanno dello sviluppo delle piattaforme di commercio elettronico necessarie all'azienda.

Dovranno anche testare i progetti in atto, analizzare gli eventuali errori di sistema e la relativa documentazione tecnica.

Per candidarsi online è necessario avere esperienza in questo campo e dimestichezza nell'utilizzo di software come Salesforce, Atlassian, Bitbucket e Postman.

Come inviare le candidature online

Per inviare le candidature online e partecipare alle selezioni di cui sopra, occorre innanzitutto digitare "Ovs lavora con noi" su un motore di ricerca.

In questo modo si otterrà il link al portale aziendale del lavoro.

Al suo interno, comparirà subito l'elenco delle offerte di lavoro, incluse le posizioni descritte sopra. Ogni annuncio contiene il pulsante per candidarsi.