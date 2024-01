Poste Italiane ha aggiornato le offerte di lavoro attive sul suo sito ufficiale. Al momento il gruppo sta cercando impiegati da assumere a tempo indeterminato nel ruolo professionale di junior in ambito logistico e supply chain. Le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica entro il 31 marzo 2024.

Poste seleziona professionalità junior in ambito Logistica e Supply Chain

Le figure selezionate da Poste Italiane contribuiranno allo sviluppo di soluzioni per il progresso tecnologico del gruppo. Saranno coinvolte nella realizzazione di progetti destinati al potenziamento degli impianti logistici e dei procedimenti operativi in ottica Lean.

Inoltre prenderanno parte al rafforzamento delle attività di warehousing con lo scopo di fornire un controllo end-to-end dell'intera supply chain. Per tale posizione di lavoro sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di laurea in ingegneria oppure in economia, competenze nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi linguistici, conoscenza del programma Excel. Non è richiesto di aver maturato esperienza lavorativa, tuttavia costituisce un titolo preferenziale l'aver lavorato presso realtà del mondo logistico, così come potrebbe essere considerato un plus l'aver conseguito un master in tale settore. Coloro che saranno selezionati dovranno dare disponibilità a eventuali turni notturni e trasferte su tutto il territorio nazionale.

Sono disponibili diverse sedi lavorative, il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato

Le sedi disponibile per l'offerta di lavoro descritta sono: Landriano e Vidigulfo (Pavia), Gorgonzola (Milano), Bologna, Passo Corese (Rieti), Castel San Giovanni (Piacenza). Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato.

Per visionare tutte le posizioni aperte da Poste Italiane, come quella di junior in ambito logistico, è necessario recarsi sul sito del gruppo nella sezione dedicata alle carriere.

In questa pagina gli utenti possono aggiornarsi su tutte le selezioni aperte oppure inviare un candidatura spontanea cioè allegare il proprio curriculum vitae senza proporsi per un'offerta specifica. In tal modo l'azienda avrà la documentazione a disposizione in banca dati per eventuali opportunità lavorative future. Per proporsi, invece, come junior in ambito logistico bisogna cliccare sulla posizione "Sda Express Courier - professionalità junior in ambito logistica e supply chain", cliccare su "Invia candidatura ora" e infine effettuare l'accesso o l'iscrizione alla piattaforma mediante le proprie credenziali. La scadenza per inviare la domanda è il 31 marzo 2023.