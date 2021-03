Le puntate della soap italiana Il Paradiso delle Signore lasciano senza fiato i telespettatori che la seguono giornalmente. Nel corso degli ultimi episodi l'attenzione è stata focalizzata sulla nuova capocommessa Gloria Moreau e il legame che la unisce alla signorina Colombo. I sospetti che la signorina Moreau possa essere la mamma di Stefania sono stati confermati dalla donna stessa. Durante un incontro con zia Ernesta, Gloria ha confermato di essere stata costretta ad abbandonare la figlia piccolissima e scappare per la Francia. Molto presto Stefania potrebbe scoprire di essere la figlia di Gloria ma potrebbe anche non perdonare la madre per averla abbandonata.

Gloria fa il suo regalo alla figlia Stefania

A tenere banco durante le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore è il rapporto, sempre più stretto, tra Gloria e la signorina Colombo.

La nuova capocommessa è arrivata da Nizza e si è fatta assumere al grande magazzino per un motivo ben preciso: riavvicinarsi alla figlia Stefania. La donna è entrata subito nel cuore delle Veneri ma soprattutto in quello della signorina Colombo. Quest'ultima sta soffrendo tanto a causa della partenza di zia Ernesta, la persona che si è presa cura di lei fin dalla sua tenera età. Avendo un passato molto difficile, a causa della morte della madre (come le è stato raccontato), e un padre molto severo ed autoritario, la ragazza si sente da sola ma in compenso non le manca il sostegno dalle sue colleghe, che continuano a dimostrargli tutto il loro affetto. A stare molto vicina a Stefania è soprattuto Gloria che l'ha subito capita ed incoraggiata a farsi forza ed affrontare con fierezza la vita.

Ed è stato infatti proprio grazie alla signorina Moreau che zia Ernesta ha lasciato la nipote a Milano, sapendo che molto presto potrà riabbracciare finalmente la madre. Nel corso delle nuove puntate, mancherà pochissimo al compleanno di Stefania e le Veneri hanno in mente di organizzarle una festa a sorpresa e consegnarle un regalo del tutto inaspettato.

Anche Gloria, sapendo benissimo il giorno in cui ha messo al mondo sua figlia, si è già procurata un dono da consegnarle: un libro di Pinocchio. Proprio per questo motivo si pensa che la signorina Moreau possa rivelare il giorno del compleanno della figlia di essere la madre. Non si sa come potrebbe reagire la ragazza alla notizia, essendo molto emotiva, Stefania potrebbe inizialmente scoppiare in lacrime e abbracciare la capocommessa.

Ma potrebbe anche accadere che la giovane Venere dia la colpa alla donna per averle fatto credere, per così tanti anni, di essere morta. Sarà sicuramente emozionante la rivelazione di Gloria e qualora Stefania non capisse le motivazioni che hanno spinto la madre ad abbandonarla, sicuramente grazie al sostegno delle amiche, madre e figlia potranno finalmente trascorrere molto più tempo insieme, recuperando così gli anni persi.