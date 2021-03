La soap italiana Il Paradiso delle Signore non smette di sorprendere i telespettatori. Le trame rivelano che i nuovi episodi saranno scoppiettanti, soprattutto per alcune importanti coppie che lavorano all'interno del grande magazzino milanese. L'attenzione sarà focalizzata su due personaggi che, nei mesi precedenti, hanno fatto emozionare molti fan: si tratta di Gabriella e Salvatore. Quest'ultimo ha cercato in tutti i modi ad impedire che la sua amata sposasse Cosimo, ma Gabriella, nonostante i mille dubbi non è tornata indietro sui suoi passi. A seguito del fallimento della Ditta Palmieri, la stilista si troverà a confidarsi con il suo ex fidanzato.

I due ragazzi finiranno per sostenersi a vicenda ed entrambi capiranno di avere nostalgia della loro relazione. Gabriella quindi potrebbe decidere di lasciare il giovane Bergamini e tornare tra le braccia di Salvatore.

Salvatore litiga con il padre

Come visto nelle precedenti puntate, Gabriella e Cosimo si sono trovati difronte ad un enorme ostacolo: il fallimento della Ditta Palmieri ha provocato tantissimi debiti all'interno della famiglia Bergamini. Il marito della stilista è rimasto molto deluso da Umberto Guarnieri, colui che ha acquistato l'azienda. Nonostante i grossi problemi economici che incombono nella famiglia, i due sposi si sono promessi amore eterno e hanno deciso di affrontare, nel bene o nel male, questo brutto periodo di difficoltà.

Anche a casa Amato, non è un buon periodo: da quando è tornato Giuseppe gli equilibri in famiglia si sono destabilizzati. Nonostante sembrava essere cambiato, il marito di Agnese continuerà a litigare con il figlio Salvatore e, come confermato dalle anticipazioni, inizierà a chiedergli dei soldi, senza però spiegarne il motivo. Il signor Amato non avrà belle intenzioni con il denaro di Salvo: serviranno per attuare il piano creato dal suo amico Girolamo.

Il signor Ammiraglia infatti ha convinto Giuseppe ad esportare illegalmente gli abiti del Paradiso in Germania, rischiando di mettere nei guai l'intera famiglia.

Gabriella potrebbe lasciare il giovane Bergamini

Nel dettaglio le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Gabriella e Salvatore si riavvicineranno. Per entrambi gli ex fidanzati non sarà un buon periodo: Gabriella dovrà tenere a bada i bollenti spiriti di Cosimo, arrabbiato per aver perso l'azienda, Salvo invece finirà per scappare di casa per evitare di litigare con il padre.

I due ragazzi si troveranno spesso per confidarsi i problemi all'interno delle loro famiglie e si sosterranno a vicenda. Gli spoiler rivelano infatti che inizieranno a provare nostalgia della loro storia d'amore. Alla luce di questo riavvicinamento, Gabriella potrebbe prendere una decisione del tutto inaspettata: porre fine alle sue nozze con Cosimo Bergamini, ormai sul lastrico per i gravi problemi economici, e tornare tra le braccia di Salvatore. Quest'ultimo sarà felicissimo: d'altra parte ha provato fino all'ultimo istante, prima che la Rossi sposasse Cosimo, a riconquistarla.