La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e potrebbero esserci colpi di scena nel finale della quinta stagione e nelle prime puntate della sesta. Fra le storie che stanno appassionando i telespettatori della fiction di Rai 1, c'è la storia d'amore fra Marta e Vittorio. Nelle prossime puntate, la signora Conti potrebbe, inaspettatamente, scoprire di essere incinta, ma decidere di partire comunque per gli Stati Uniti, lasciando Vittorio.

Il Paradiso delle signore, Marta potrebbe essere incinta di Vittorio

Marta, in passato, aveva scoperto di non poter avere figli e di non poter regalare quindi la gioia a suo marito di diventare padre.

Vedere come Vittorio si prendeva cura dei suoi nipoti, aveva fatto sprofondare la signora Conti in un immenso dolore, per non poter allargare la famiglia con il suo compagno. In base a qualche affermazione, rilasciata da Alessandro Tersigni, durante le recenti interviste, si potrebbe ipotizzare che Marta, nelle prossime puntate della fiction Rai, potrebbe scoprire di attendere un figlio da Vittorio.

Alessandro Tersigni anticipa novità positive e negative nel futuro di Marta e Vittorio

Alessandro Tersigni ha anticipato ai fan de Il Paradiso delle signore, che il suo personaggio sarà presente anche nella sesta stagione della soap. Al momento, non è stata ancora data nessuna certezza sulla presenza dell'attrice Gloria Radulescu, che interpreta il ruolo di Marta Guarnieri.

In un'intervista, l'attore romano ha dichiarato: ''La relazione con Marta andrà in una direzione inaspettata: ci saranno risvolti sia positivi che negativi''. In base alle parole di Tersigni, sembrerebbe che siano previsti quindi due eventi nella vita dei coniugi Conti.

Il Paradiso delle signore: nel futuro di Marta e Vittorio novità positive e negative

Secondo le affermazioni di Alessandro Tersigni si potrebbero fare alcune ipotesi in merito al futuro di Marta e Vittorio. Nelle ultime puntate andate in onda su Rai 1, dopo un periodo burrascoso e di crisi, Conti e Guarnieri si sono ritrovati e si sono di nuovo scoperti innamorati come un tempo.

Nel corso dell'intervista, l'interprete del direttore del negozio ha parlato del futuro della coppia e, pertanto, in una coppia che si è appena ritrovata ed è già felice, una delle strade plausibili che porterebbe una notizia positiva, potrebbe essere che, inaspettatamente, Marta possa scoprire di essere incinta di Vittorio. Alessandro però ha anche parlato di una novità negativa e sarebbe ipotizzabile che, nonostante la gravidanza, Guarnieri decida comunque di partire nuovamente per gli Stati Uniti con il futuro nascituro, allontanandosi pertanto dal set per un po' di tempo.