Continuano ad entusiasmare le vicende legate al più importate magazzino milanese degli anni 60'. La quinta stagione della soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore, è quasi giunta al termine e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno le sorprese. Gabriella sarà molto preoccupata in seguito all'intenzione di Cosimo, di trasferirsi a Parigi. Ad alimentare i dubbi della stilista saranno i sentimenti che prova nei confronti di Salvatore. La Rossi potrebbe rendersi conto di provare ancora qualcosa di forte per il suo ex fidanzato, a tal punto da rinunciare alla sua carriera parigina ed al marito, per restare a Milano e non allontanarsi dal giovane Amato.

Gabriella e Cosimo in crisi

A tenere banco negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore, sono stati i continui litigi tra Cosimo e Gabriella. La giovane stilista, lo scorso 14 febbraio, ha sposato il figlio di Arturo Bergamini, ponendo fine alla relazione con il suo ex fidanzato Salvatore Amato, nonostante entrambi non si siano mai dimenticati. Puntata dopo puntata il rapporto tra Cosimo e la moglie è diventato sempre più complicato: dopo la lettera scritta da Arturo Bergamini, dove esprimeva i suoi sospetti su Umberto, Cosimo ha maturato il desiderio di vendetta nei confronti del commendatore ed ha iniziato a trascurare la moglie. La ragazza non ha potuto fare a meno di notare il cambiamento del marito, diventato in poco tempo arrogante ed invadente.

Tuttavia Gabriella ha confidato le sue preoccupazioni ad una persona che la conosce ormai da tempo e molto bene: Salvatore Amato. Il giovane non ha esitato a consolare la sua ex fidanzata, incoraggiandola a salvare il suo matrimonio con Cosimo.

Salvatore non vuole che Gabriella parta per Parigi

Durante le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, il giovane imprenditore ha deciso di guardare avanti, pensando di ricostruirsi un futuro all'estero dove poter ricominciare una nuova vita.

Cosimo ha proposto alla moglie di trasferirsi a Parigi, dove Rossi potrà lavorare come stilista e la madre potrà curarsi in una clinica specializzata. Gabriella non ha fatto salti di gioia: non se la sente di lasciare la città, il Paradiso e deludere le aspettative di Vittorio Conti, che prevede grandi cose per il futuro del suo negozio.

Sommersa dai dubbi, Gabriella si è recata da Salvo, per raccontargli le intenzioni del marito. Nel dettaglio, nel corso dell'episodio 150, il giovane Amato è rimasto molto sorpreso della notizia. Molto turbato ha confessato alla sua ex fidanzata di non dover dare retta al marito e di non abbandonare Milano, solo perché lo ha deciso Cosimo. Alla luce delle parole di Salvo e ai sentimenti che prova Gabriella nei confronti del ragazzo, potrebbe decidere di non partire per Parigi, per non allontanarsi dal suo ex fidanzato, che a differenza del marito, l'ha sempre capita e supportata.