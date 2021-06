Il Paradiso delle Signore 5 è terminato venerdì 28 maggio e le riprese delle nuove puntate della fiction Rai, che andranno in onda dopo la pausa estiva, sono iniziate da qualche giorno. Nella giornata di lunedì 14 giugno, Emanuel Caserio, che nella soap interpreta il ruolo di Salvatore Amato, ha informato i fan che avrebbe girato una scena di sera tardi, alle 23.30, senza fornire ulteriori dettagli in merito alla necessità di lavorare a quell'ora, né con quale collega fosse impegnato a recitare. In quell'orario, Ilaria Rossi, l'attrice di Gabriella, non era sul set.

Gli attori de Il Paradiso delle signore, qualche volta, condividono qualche indizio sui social, con i follower che li seguono su Instagram. Emanuel Caserio ha pubblicato un video affermando: ''Caffettino e ultimo ripasso prima di andare sul set per una giornata infinita, che terminerà intorno a mezzanotte. L'ultima scena ce l'ho alle 23.30. Ma stiamo scherzando?''. Nella storia successiva, l'interprete di Salvatore ha fatto un selfie, mentre si stava facendo acconciare i capelli per interpretare al meglio il ruolo di Amato, inserendo la didascalia: ''Onde anni '60. Work in progress''. Successivamente, l'attore romano ha scritto: ''Ed ora...

aspettiamo le 22.30 per la prossima scena''. Gli attori di Salvatore e Gabriella non erano sul set contemporaneamente e non hanno recitato in notturna nella stessa serata.

Attraverso il profilo Instagram di Ilaria Rossi, l'attrice di Gabriella, mentre il suo collega Emanuel Caserio era sul set a girare le scene, si trovava in compagnia di amici.

L'interprete della moglie di Cosimo Bergamini, infatti, ha condiviso alcuni video sul suo profilo social, mentre si divertiva su un terrazzo a ballare in compagnia. E' ipotizzabile che gli autori abbiano scelto di girare alcune scene la sera tardi, per fare riprese all'esterno, al buio, con Salvatore Amato.

Escludendo quindi la presenza di Gabriella sul set de Il Paradiso delle signore 6 la sera del 14 giugno, è ipotizzabile che Salvatore sia stato impegnato in qualche scena in strada con qualche altro personaggio presente sul set. Purtroppo, al momento, non sono emersi altri indizi su chi possa aver lavorato con Emanuel Caserio nello stesso orario. L'attore che interpreta il suo collega Marcello non ha condiviso nulla sui social e nemmeno altre persone legate a Salvatore Amato. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni, per scoprire cosa succederà nelle prossime riprese de Il Paradiso delle signore 6.