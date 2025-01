Cambio programmazione per Endless Love nel daytime di domenica 5 gennaio 2025. L'appuntamento con la soap turca, dopo la sospensione per la sosta natalizia di queste settimane, tornerà in onda nella fascia pomeridiana con un appuntamento speciale.

Non si tratta di una nuova puntata inedita bensì, stando a quanto si apprende, andranno in onda le repliche degli ultimi episodi che sono stati trasmessi in televisione prima della sosta natalizia.

Cambio programmazione Endless Love per domenica 5 gennaio 2025

La programmazione di Canale 5 per la giornata di domenica 5 gennaio subirà delle variazioni, in attesa del ritorno di Amici 24 condotto da Maria De Filippi in programma nuovamente dal 12 gennaio in poi in daytime.

Subito dopo l'appuntamento con la rubrica L'Arca di Noé curata dal Tg5, ci sarà spazio per una replica di Beautiful, prevista dalle 14 alle 14:20 circa.

A seguire poi, la linea passerà a Endless Love che tornerà in onda sulla rete ammiraglia del Biscione dopo un periodo di pausa per la sosta natalizia.

La soap con Kemal e Nihan torna in replica domenica 5/01 su Canale 5

In un primo momento Mediaset aveva programmato la messa in onda di una puntata speciale di My home my destiny 2 in prima visione, dalle 14:20 alle 16:00, salvo poi cambiare idea.

L'appuntamento con Endless Love, infatti, andrà in onda in replica per quasi due ore, poi alle 16:00 andrà in onda l'ultima puntata del best of autunnale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Un modo per permettere agli spettatori di fare un tuffo nel passato recente della soap, per rivivere le emozioni della storia d'amore intricata di Kemal e Nihan, prima dell'arrivo dei nuovi episodi in prima visione assoluta.

La messa in onda infatti riprenderà a partire dal 7 gennaio 2024 in prima visione assoluta nel daytime pomeridiano, dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Nihan si ritrova in pericolo di vita nel finale della soap opera turca trasmessa su Canale 5

Intanto le anticipazioni delle puntate che porteranno al gran finale di sempre della soap opera turca Mediaset rivelano che Nihan si ritroverà a rischiare la vita dopo essere finita per l'ennesima volta nelle mani dello spietato Emir.

Dopo aver ottenuto il divorzio, Emir non avrà alcuna intenzione di vedere la sua ex felice tra le braccia di Kemal e per tale motivo la farà rapire e la porterà in un campo minato.

Un finale amaro per la protagonista femminile della soap che, tuttavia, verrà salvata in extremis dal suo amato Kemal.

Soydere arriverà sul posto con gli artificieri e riuscirà ad evitare il peggio alla mamma della sua amata bambina, sacrificando la sua stessa vita pur di non vederla morire.