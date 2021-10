Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono in onda da metà settembre, le trame stanno entrando nel vivo e la quinta stagione si è conclusa con la proposta di matrimonio fra Rocco e Maria. Il cugino di Salvatore aveva lasciato Milano per intraprendere la carriera di ciclista. Nella sesta edizione della soap opera, infatti, l'ex capomagazzino non è stato più presente nel cast ed è ipotizzabile che, dopo il matrimonio, anche Maria esca di scena e il suo posto potrebbe essere preso dall'attrice Laura Rossi.

Il Paradiso delle signore: Maria potrebbe lasciare il cast dopo le nozze con Rocco

La storia d'amore fra Rocco e Maria è iniziata da poco tempo e, nelle ultime puntate della quinta stagione, il capomagazzino si era innamorato della sarta del Paradiso, dopo un breve flirt con Irene. Il nipote di Agnese, però, aiutato anche da Armando, ha intrapreso una carriera come ciclista, lasciando il lavoro a Milano per inseguire il suo sogno. Nonostante la distanza, la relazione fra Maria Puglisi e Rocco Amato è proseguita ed è ipotizzabile che la coppia si sposi. Il matrimonio fra il cugino di Salvatore e la sarta del negozio di moda potrebbe portare la futura sposa a licenziarsi e nel negozio diretto da Vittorio Conti mancherebbe una sarta.

Il Paradiso delle signore: Laura Rossi potrebbe essere la nuova sarta al posto di Maria

Venendo a mancare una figura chiave per la creazione degli abiti, Vittorio Conti potrebbe cercare una nuova impiegata, da affiancare ad Agnese Amato. Il 7 giugno, Laura Rossi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, mentre si trovava negli studi televisivi Videa, a Roma, dove vengono girate le puntate della fiction di Rai 1.

L'attrice, a corredo degli scatti, ha usato la seguente didascalia: ''Il mio primo e unico ruolo in tv: la sartina ne Il Paradiso delle signore''. Questa frase lascerebbe presagire, pertanto, che nel negozio di Vittorio Conti arrivi una nuova dipendente, forse per sostituire Maria Puglisi dopo le nozze.

Il Paradiso delle signore: il like di Laura Rossi a un commento su Maria

Sotto al post di Laura Rossi, alcuni fan hanno commentato gli scatti dell'attrice e, a tal proposito, una persona ha scritto alla futura sarta de Il Paradiso delle signore: ''Ma al posto di Maria? In bocca al lupo''. Laura ha messo un cuoricino in segno di apprezzamento per le parole della follower, lasciando intendere che potrebbe entrare nel cast al posto di Puglisi. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate della fiction Rai, per scoprire se Maria e Rocco convoleranno a nozze e se la sarta si licenzierà, andando a vivere lontana da Milano, lasciando il posto a Laura Rossi.