Il Paradiso delle Signore è tornato in televisione a metà settembre e le nuove puntate della sesta stagione sono sempre ricche di colpi di scena. Nel cast della fiction di Rai 1 ci sono state anche delle new entry e dei graditi ritorni, e fra i volti noti della soap opera c'è anche Paola Galletti, che nei prossimi episodi potrebbe scoprire di essere incinta. Se ciò accadesse nel negozio di moda diretto da Vittorio Conti mancherebbe una Venere e in questo caso il suo posto potrebbe essere ricoperto da Gemma, figlia della compagna di Ezio Colombo.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Paola potrebbe essere incinta

Paola Galletti è l'unica Venere sposata e nel corso delle ultime puntate le sue colleghe hanno ironizzato su alcuni aspetti della loro amica. Infatti le dipendenti del negozio di Milano hanno notato che Paola, nell'ultimo periodo, ha molta più fame del solito. Inoltre nella puntata andata in onda su Rai 1 giovedì 7 ottobre, le commesse hanno scherzato sull'aumento di peso di Galletti. Questi indizi farebbero ipotizzare che Paola possa essere incinta. Tale ipotesi potrebbe essere plausibile, dal momento che ha una relazione stabile da tempo.

Il Paradiso delle signore: Gemma potrebbe sostituire Paola

Se Paola fosse realmente incinta, nel negozio diretto da Vittorio Conti ci sarebbe un problema, perché verrebbe a mancare una Venere.

In rete sono già circolate delle immagini di una nuova attrice che entrerà nel cast nelle prossime puntate. Infatti Ezio Colombo, papà di Stefania, ha una nuova compagna e la figlia di quest'ultima, Gemma, potrebbe sostituire Paola a lavoro, diventando una Venere. Il fatto che la figlia di Veronica possa diventarlo è una certezza, dal momento che in rete sono già circolate le fotografie di Gemma mentre indossa la divisa tipica delle commesse del Paradiso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma nuova Venere ne Il Paradiso delle signore, Paola potrebbe uscire di scena

La storia di Gemma si intreccerà con le vicende legate a Stefania e a suo padre Ezio. In particolar modo, la ragazza sarà gelosa del rapporto che sua mamma avrà con la figlia del suo compagno. Intanto, nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, se Paola Galletti dovesse scoprire di essere in dolce attesa, è ipotizzabile che lasci il lavoro o che si assenti per un periodo, dedicandosi alla sua famiglia e cedendo probabilmente il suo posto a Gemma. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se Paola è realmente incinta o se avrà avuto soltanto un aumento di peso per qualche altro motivo.