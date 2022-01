Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nel corso dell'episodio andato in onda nella giornata di mercoledì 19 gennaio, Vittorio ha deciso di entrare in affari con Dante Romagnoli. Purtroppo, però, l'imprenditore potrebbe avere teso una trappola al proprietario del negozio di moda e, pertanto, Marta potrebbe ritornare a Milano per aiutare suo marito ad uscire dagli affari con il suo ex amante.

Il Paradiso delle signore: Vittorio Conti entra in affari con l'ex amante di Marta

Nonostante Vittorio abbia mostrato fin da subito perplessità nell'improvviso aiuto che gli ha fornito Dante, il direttore de Il Paradiso delle signore ha deciso di entrare in affari con l'ex amante di Marta.

A tal proposito, Conti ha nutrito dubbi nel comportamento di Romagnoli e nel suo rientro a Milano, proprio nel momento del bisogno. Convinto da suo suocero Umberto e dai suoi collaboratori, alla fine Vittorio ha messo da parte l'orgoglio ed ha accettato di collaborare con Dante. Purtroppo, però, Romagnoli potrebbe tendere una trappola al marito di Marta.

Il Paradiso delle signore: Dante potrebbe tendere una trappola al marito di Marta

Nell'episodio andato in onda nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio, Vittorio si è recato al Circolo per comunicare a Dante di accettare la sua proposta. Pertanto, Romagnoli collaborerà con Conti, per esportare la nuova collezione de Il Paradiso delle signore all'estero.

Dopo avere appreso che il marito di Marta ha deciso di avvalersi del suo aiuto, una volta che Conti se ne è andato via, Dante si è recato al telefono per fare una chiamata. A chi avrà telefonato l'imprenditore? Romagnoli incastrerà Vittorio?

Il Paradiso delle signore: le sorti del negozio potrebbero dipendere da Marta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, tutti i nodi verranno al pettine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, il contratto che Vittorio firmerà con gli americani avrà una clausola molto sfavorevole per il negozio di moda. Le sorti dell'atelier di Vittorio saranno in pericolo? Al momento, l'unica cosa certa è il ritorno di Marta. Infatti, l'attore Luca Bastianello, che ricopre il ruolo di Dante Romagnoli, ha anticipato che la moglie di Conti tornerà a Milano e ci sarà un triangolo fra il suo personaggio e quello di Guarnieri e suo marito.

Come mai la figlia di Umberto rientrerà nel capoluogo lombardo proprio quando ci sarà anche il suo ex amante? Bastianello ha anticipato che ci sarà un triangolo fra Dante, Marta e Vittorio. Il direttore del negozio di moda sarà in difficoltà con gli affari e sua moglie tornerà in città per aiutarlo? Non resta che attendere le prossime puntate della fiction di Rai 1, per scoprire se le sorti dell'atelier saranno in pericolo.