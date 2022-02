Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda sul piccolo schermo, Stefania non è ancora al corrente che sua mamma è viva ed è Gloria. Zia Ernesta potrebbe rivelare alla nipote la verità, non riuscendo più a tacere.

Intanto nell'episodio 99, l'anziana parente ha telefonato al negozio di moda, chiedendo di potere parlare con la capocommessa e Stefania ha iniziato ad insospettirsi. La Venere, pertanto, potrebbe chiedere delucidazioni a Ernesta che, a quel punto, potrebbe dirle di non essere orfana, ma che Gloria è sua mamma.

Il Paradiso delle signore: Stefania pensa a sua mamma e zia Ernesta potrebbe sentirsi in colpa

Nelle puntate della fiction Rai trasmesse in televisione, zia Ernesta ha dimostrato di volere bene a sua nipote. Infatti, per diversi anni, Stefania ha vissuto con la parente, che ha ricoperto un po' il ruolo della mamma che non ha avuto.

Ritornata a Milano per testimoniare in tribunale riguardo la presunta morte di Gloria Moreau, Ernesta ha letto alcuni pensieri che la commessa de Il Paradiso delle signore aveva annotato sul suo diario. In quell'occasione, la zia ha capito che sua nipote sentiva la mancanza della madre, pertanto, potrebbe sentirsi in colpa per averle tenuta nascosta la verità.

Secondo zia Ernesta la verità è come il vento ed è difficile nasconderla a Stefania

Nella puntata 83 de Il Paradiso delle signore, Ernesta aveva confidato a Ezio la propria preoccupazione riguardo quanto stavano facendo a Stefania. In particolar modo, Ernesta ha rivelato a suo nipote quanto sia complicato nascondere la verità alla ragazza.

In quell'occasione, il signor Colombo ha provato a far capire all'anziana parente che a volte la verità deve essere nascosta, ma la zia non è stata d'accordo con le parole di Ezio, affermando: ''La verità è una sola ed è come il vento, non puoi fermarla con le mani''. Cosa avrà voluto dire la donna? La zia di Stefania sarà intenzionata a rivelare alla nipote l'identità di sua mamma?

Ernesta dirà a Stefania che sua madre Gloria?

Il Paradiso delle signore: la telefonata di Ernesta a Gloria potrebbe destare dei sospetti in Stefania

Nell'episodio 99 della fiction di Rai 1, la zia di Colombo ha telefonato al negozio di moda, cercando la capocommessa. In quell'occasione, Irene ha risposto alla chiamata e ha detto ad Ernesta che la signora Moreau non era presente. Sentendo le parole della collega e apprendendo che sua zia voleva parlare con la sua responsabile, Stefania è rimasta perplessa.

La figlia di Ezio chiederà delucidazioni alla zia? Se così fosse, messa alle strette, Ernesta rivelerà la verità a sua nipote? In base all'amore che nutre per Stefania, l'anziana parente potrebbe raccontare alla ragazza che sua mamma è viva ed è Gloria.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la figlia di Ezio scoprirà la verità.