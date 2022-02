Il sesto episodio di Lea-Un nuovo giorno è stato ricco di colpi di scena. Infatti, Castelli ha preferito chiudere la sua relazione con Arturo, provando a dare una chance al suo ex marito Marco. A tal proposito, il medico aveva deciso di interrompere la sua storia con Anna, avendo capito di provare ancora un sentimento per Lea. Purtroppo, però, per gli ex coniugi Colomba potrebbe non esserci il lieto fine a causa della presunta gravidanza imprevista di Galgano. Infatti, all'inizio del sesto episodio della fiction Rai, andato in onda nella serata di martedì 22 febbraio, la ginecologa si era recata in un negozio di abbigliamento per neonati e, nel finale, la dottoressa aveva urgenza di svelare qualcosa al suo ex.

Marco perderebbe Lea Castelli, se Anna fosse incinta

Sembrerebbe non esserci pace per Lea e Marco. Infatti, gli ex coniugi Colomba potrebbero non riuscire a ritornare insieme, a causa di un problema. Nelle due puntate di Lea-Un nuovo giorno, trasmesse sul piccolo schermo il 22 febbraio, l'infermiera dell'ospedale di Ferrara e il suo ex marito avevano avuto un riavvicinamento, grazie alla vendita del casale di loro proprietà. Sapendo di potere perdere l'immobile, il dottore aveva proposto alla sua ex di riscattare la sua parte e, in seguito, ha pensato che avrebbero potuto essere una famiglia, coronando il loro sogno di vivere lì. Purtroppo, però, l'ombra dell'ex compagna di Marco potrebbe rovinare i piani della coppia.

Infatti, Anna potrebbe essere incinta e, a quel punto, Colomba potrebbe perdere la donna della sua vita.

Lea Castelli potrebbe rinunciare a Marco se Anna fosse incinta

Nel sesto episodio di Lea-Un nuovo giorno ci sono stati alcuni indizi che potrebbero fare ipotizzare che Anna sia incinta di Marco. A tal proposito, all'inizio della puntata, la ginecologa si era recata in un negozio di abbigliamento per neonati.

Come mai la dottoressa, che non ha ancora avuto figli, si trovava in quel luogo? Il secondo indizio, che potrebbe fare pensare che fra Marco e la sua ex compagna ci sia ancora qualcosa in sospeso, è stato anticipato nel finale dell'episodio. Infatti, Anna si è recata nell'ufficio di Colomba e gli ha detto di avere una cosa importante da rivelargli.

Cosa dovrà dire la ginecologa al suo ex? Forse la dottoressa Galgano è incinta?

L'ipotetica gravidanza di Anna potrebbe ostacolare la relazione fra Lea e Marco

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Lea-Un nuovo giorno rivelano che Lea si arrabbierà con Marco. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete specificano che l'infermiera accuserà il suo ex marito di averla ingannata. Come mai Castelli sarà furente con Colomba? Forse Lea scoprirà che Galgano è incinta? A quel punto, potrebbe essere ipotizzabile che per gli ex coniugi Colomba non ci sia un lieto fine. Non resta che attendere martedì 1° marzo, per vedere come terminerà la prima stagione della fiction di Rai 1.