La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Negli episodi della soap opera italiana trasmessi giovedì 22 e venerdì 23 settembre, Anna Imbriani (Giulia Vecchio) ha ricevuto una sconvolgente telefonata ed è stata costretta a partire per gli Stati Uniti, in modo da accudire e sostenere l'operazione alla quale dovrà sottoporsi la madre Caterina. Agnese Amato (Antonella Attili), invece, ha scoperto che la figlia Tina (Neva Leoni) è in stato interessante ma gli entusiasmi derivanti dalla lieta notizia sono stati smorzati quando ha appreso che la cantante sta attraversando una gravidanza delicata.

A fronte di ciò, la sarta ha lasciato Milano ed è andata a Londra per dar manforte alla figlia, nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) ha dovuto far fronte a un momento di solitudine dopo le partenze di mamma e moglie. Nelle prossime puntate della fiction daily, Tina potrebbe scoprire di essere incinta di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), cosa che non farebbe piacere al marito Sandro Recalcati (Luca Capuano) e nemmeno a mamma Agnese.

Tra Tina e Vittorio potrebbe esserci stato più di un bacio

Nell'episodio della sesta stagione andato in onda il 26 gennaio, Armando Ferraris (Pietro Genuardi) aveva ribadito ad Agnese di non immischiarsi del legame nascente tra la figlia e il proprietario del grande magazzino meneghino.

Nonostante ciò, la signora Amato era andata a osservare di persona come lavoravano insieme Tina e Vittorio, notando che i due si scambiavano sguardi che lasciavano intendere che ci fosse qualcosa in più che una semplice amicizia.

A quel punto, la sarta aveva messo in guardia la figlia dicendole: "Stai attenta ai passi che fai, perché da alcuni non si torna indietro".

Una volta conclusa la visione dei provini, Conti e la cantante erano tornati a casa e si erano scambiati un bacio coinvolgente dinanzi alla porta della camera da letto.

La scena successiva lasciava intendere che c'era stata una parentesi passionale tra i due, anche se i telespettatori non hanno visto alcun frame che lo confermi.

Tina potrebbe scoprire che Conti è il padre del bimbo che porta in grembo

A darci qualche informazione in più su cosa sia successo realmente è stato Vittorio, dopo che Sandro aveva trovato il foulard di Tina a casa dell'amico. In quell'occasione, Conti si era scusato dicendo al discografico che tra lui e la cantante non c'era stato null'altro che un semplice bacio.

Gli autori dello sceneggiato, però, pare stiano volutamente lasciando col fiato sospeso i fan dal 23 settembre sulla questione riguardante la gravidanza delicata di Tina, in quanto nelle anticipazioni ufficiali uscite sinora non è presente alcuna novità in merito, quasi come se volessero preparare i fan a un colpo di scena.

Lo scoop potrebbe riguardare il padre biologico del bimbo che porta in grembo la cantante. Qualora Tina e Vittorio fossero andati più a fondo di un solo bacio, la giovane Amato potrebbe essere incinta del proprietario dell'atelier.