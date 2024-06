Nella settimana dal 1° al 7 luglio troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Toro (dove transitano Urano e Marte) al segno del Cancro (dove risiedono il Sole e Venere). Lilith passerà dallo spazio zodiacale della Vergine alla Bilancia, nel frattempo Mercurio si sposterà dall'orbita del Cancro al Leone. Plutone e il Nodo Nord proseguiranno il moto retrogrado rispettivamente nei segni dell'Acquario e dell'Ariete, mentre Giove permarrà in Gemelli. Saturno insieme a Nettuno resteranno stabili nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Leone, meno entusiasmante per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: accelerazioni. Eccezion fatta per le routinarie giornate del 3 e 4 luglio, la settimana in questione potrebbe essere foriera di accelerazioni di natura burocratica o professionale per i nati Cancro, moti spediti che consentiranno loro di tirare un enorme sospiro di sollievo. Nel weekend, inoltre, ci sarà spazio anche per il romanticismo in coppia, specialmente per le prime due decadi che sembreranno vestire i panni degli amanti perfetti.

2° posto Bilancia: spirito di sacrificio. Secondo l'oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio i nati Bilancia avranno buone chance di mettere in campo un enorme spirito di sacrificio quando in ballo ci saranno richieste o necessità palesate dalla cerchia famigliare.

Il transito della Luna Nera attraverso i suoi gradi, a partire da martedì, e del Messaggero degli Dei in undicesima casa, iniziando da mercoledì, offrirà al segno Cardinale l'opportunità di affrontare con più energia e sincerità la seconda metà di questa settimana estiva.

3° posto Leone: idee espansionistiche. Dopo due giornate stancanti dal punto di vista fisico e mentale, da mercoledì la settimana di casa Leone parrà tingersi di note espansionistiche, lungimiranti nonché speranzose verso il prossimo futuro, ancor di più quando l'argomento virerà sul denaro e sul lavoro.

Da segnare sul calendario le giornate di mercoledì e giovedì dove il segno Fisso avrà tutte le carte in regola per porre le basi di un proposito profittevole oppure di stringere delle proficue collaborazioni con persone che viaggiano sulla sua stessa lunghezza d'onda.

I mezzani

4° posto Gemelli: energie da canalizzare. La predominanza astrale dell'Elemento Acqua in questi sette giorni che aprono le danze di luglio avrà buone chance di spingere i nati Gemelli, terza decade in primis, a organizzare il loro ruolino di marcia quotidiano in maniera più equilibrata e consapevole.

A fronte di ciò, il segno Mutevole cercherà di limitare le interazioni con chi è troppo avvezzo alla critica o al lamento scegliendo, al contempo, di prodigarsi verso un'alimentazione più sana e regolare.

5° posto Pesci: approccio più morbido. Il carnet planetario in onda dal 1° al 7 luglio potrebbe invogliare il segno dei Pesci a liberarsi una volta per tutte di rancori pregressi o preconcetti di sorta, in modo da affacciarsi al mondo circostante con un approccio più morbido e rassicurante. Attenzione, invece, alla giornata di giovedì 4 luglio dove sarà semplice per il segno d'Acqua peccare d'ingenuità divenendo un facile bersaglio per individui poco raccomandabili.

6° posto Scorpione: piccoli progressi.

Stando ai consigli delle stelle in questa settimana di metà anno i nati Scorpione farebbero meglio a coltivare l'arte del sapersi accontentare in campo professionale, in quanto i risultati che giungeranno al loro cospetto saranno un pizzico al di sotto delle aspettative. Piccoli progressi che saranno destinati a prendere il largo dalla terza settimana di agosto in poi, quindi per il segno Fisso servirà anche mettere in campo una buona dose di pazienza.

7° posto Acquario: niente scuse. Mercurio che si sposterà in settima dimora da un lato e l'opposizione tra Lilith in retrogradazione e il Nodo Nord produrranno, con buona probabilità, una sorta di presa immediata di coscienza nei nati Acquario per ciò che concernerà alcuni blocchi o tabù interiori.

Grazie ai transiti citati, quindi, per il segno d'Aria sarà tempo di analizzare malcontenti e fobie al fine di metabolizzarli così da annientare qualsiasi scusa e proiettarsi verso un futuro più radioso e armonioso.

8° posto Ariete: amore sottotono. Nella settimana in questione, ancor di più da giovedì mattina in poi, i nati Ariete potrebbero dover fare i conti con qualche incomprensione col partner nel nido domestico che andrà a minare la serenità in coppia. Per riportare il sereno servirà al segno di Fuoco sviscerare il proprio malcontento con sincerità ma estrema pacatezza, così sarà più semplice per l'amato bene comprendere il suo punto di vista finendo magari per accettarlo.

9° posto Toro: contrariati.

Questa settimana qualcosa parrà non girare a dovere nella cerchia amicale dei nati Toro, con quest'ultimi che si sentiranno messi da parte o presi in giro da coloro verso i quali hanno riposto fiducia. In realtà, però, sarà soltanto un'errata percezione del segno Fisso perché le persone care, amici in primis, non staranno affatto tramando alle sue spalle. Lunedì e martedì, inoltre, il bouquet planetario suggerirà loro di non eccedere troppo col cibo.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: pressioni. Complice il solito carico di responsabilità sommato alle aspettative che capi e colleghi nutriranno in questa settimana verso i nati Vergine, quest'ultimi avvertiranno presumibilmente un'eccessiva dose di pressione che risulterà ingestibile ai più.

A tal proposito, soprattutto nelle giornate centrali, sarebbe bene per il segno di Terra allentare il ritmo lasciando il disbrigo di qualche mansione ai parigrado.

11° posto Sagittario: distrazioni. Sino a venerdì per il segno del Sagittario sarà presumibilmente tempo di concedersi alcuni momenti di svago oppure di lanciarsi verso del rinfrancante relax, distrazioni che saranno figlie dell'appannamento d'idee e intenti col quale dovranno gioco forza fare i conti. Nel fine settimana, invece, l'andazzo cambierà considerevolmente e il segno di Fuoco, godendo di maggiore lucidità mentale e voglia di fare, parrà più propenso a riprendere le redini dei progetti in essere.

12° posto Capricorno: vulnerabili.

Il tallone d'Achille di casa Capricorno in questa settimana, specialmente da venerdì a seguire, sarà probabilmente la suscettibilità che diverrà più evidente nel nucleo famigliare. Saranno soprattutto le prime due decadi del segno di Terra a risultare spiccatamente vulnerabili nonché tendenti alla lacrima facile.