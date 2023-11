La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri, mercoledì 22 novembre, ha fatto molto discutere non solo per il colpo di scena finale ma anche per l'insolita atmosfera, quasi da film horror, dei minuti finali.

Una sequenza onirica particolarmente angosciante ha chiuso l'episodio sollevando molti dubbi negli spettatori in merito alla morte di Lara e al significato dell'intera puntata.

Una sequenza horror dai toni onirici

La puntata del 22 novembre ha rispettato i canoni narrativi di Upas per buona parte dell'episodio. Nei minuti finali però è stato abbandonato lo stile rassicurante della soap per avventurarsi in una sequenza inquietante, dal retrogusto quasi horror.

Esiste un precedente celebre relativo alla puntata numero 3000. In quel particolare episodio, Filippo restava sospeso tra la vita e la morte, dando l'addio a suo figlio. In quel caso però i toni erano molto diversi, la puntata era infatti pervasa da un profondo senso di malinconia. Qui, invece, si percepisce l'orrore di essere rinchiusi all'interno di un incubo senza fine, che potrebbe simboleggiare l'approssimarsi della morte per Lara.

Tornando alla sinossi della puntata, all'inizio viene svelato subito che Lara, sebbene in grave condizioni, sembri fuori pericolo. L'intervento chirurgico è andato bene, e c'è la sensazione che la donna possa rimettersi. Dopo aver mostrato alcune sequenze in cui Roberto e Marina si mostrano visibilmente preoccupati per le condizioni di Lara (in modo distorto, ndr), la puntata prende una svolta decisamente originale per i canoni di Un posto al sole.

Ritenerla horror forse sarebbe eccessivo, ma le atmosfere oniriche altamente disturbanti hanno reso l'episodio decisamente particolare.

Lara è davvero morta?

Lara è nel suo lettino e Ornella le parla rassicurandola. Sin da subito però lo spettatore percepisce che c'è qualcosa che non va. In ogni caso, subito dopo, il loro dialogo è interrotto dal pianto di un bambino (ndr, altro elemento tipico dei film horror).

Lara corre verso quel lamento e scopre che si tratta di Tommy, tra le braccia di sua mamma Ida. In seguito, in una sequenza altamente disturbante, appaiono anche Ferri e Marina, tutti la accusano di aver fatto del male al bambino e di dover pagare.

Alla fine si scoprirà che Lara è ancora nel suo lettino di ospedale a lottare tra la vita e la morte.

Un segnale acustico prolungato proveniente da macchinari e l'appiattirsi della linea dell'elettrocardiogramma sembrano suggerire che Lara sia morta, ma è davvero così?

Il finale

Tale sequenza rappresenta sicuramente una presa di coscienza per la donna delle sue responsabilità ma, allo stesso tempo, anche la consapevolezza che il suo ferimento potrebbe essere stato orchestrato da Roberto e Marina. Se Lara dovesse superare questo momento, ci potrebbe essere un'evoluzione del personaggio. C'è chi ipotizza che Lara possa uscirne come una donna nuova, buona e gentile, come la prima Loredana. Ma c'è anche chi crede che possa tornare più arrabbiata e vendicativa che mai. In ogni caso, le puntate future si preannunciano decisamente interessanti e questo arco narrativo risulta tutt'altro che vicino alla chiusura.