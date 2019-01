Annuncio

Voi amici del Cancro state trascorrendo questo periodo in un modo tutt'altro che vantaggioso [VIDEO] per voi stessi. Non avete digerito un distacco importante nella vostra vita, dunque potreste essere ancora impegnati a pensarci in modo piuttosto ossessivo. L'unica cosa da fare è andare avanti con la consapevolezza che ora non potrete fare altrimenti, e ve ne renderete conto proprio nel mese di febbraio.

Amore e affetti

State attraversando un periodo di forte stress emotivo, a febbraio quindi avrete bisogno di qualcuno (il partner, ad esempio) che riesca a sopportarvi e ad incoraggiarvi.

Se il vostro partner è di un segno di aria non sarà affatto disposto a farlo, mentre se di acqua o terra sì. Ecco perché al momento la compagnia ideale potrebbe essere quella dei Pesci oppure del Cancro stesso, in grado di ascoltare le persone e comprenderle al volo.

Per questo febbraio non sarà possibile però stabilizzare un rapporto precario, né sarà possibile riuscire a trovare una persona che faccia esattamente al caso di voi single. Al momento avrete altro a cui pensare, ma a marzo sarà tutto un altro paio di maniche.

Lavoro e studio

Le vostre forze non sono al massimo della potenza, dunque anche l'attività lavorativa potrebbe subire degli effetti negativi: poca creatività o comunque poca pazienza potrebbero seriamente mettere a repentaglio le vostre giornate [VIDEO]. A differenza di qualche momento in cui queste negatività sono provenienti dall'esterno, stavolta siete voi quelli che dovranno lavorare con loro stessi per uscire da questa sorta di "tunnel" in cui siete inevitabilmente entrati. Lo studio potrebbe rivelarsi piuttosto fatidico, ma non mancheranno dei momenti in cui riuscirete ad acquisire maggiore concentrazione, e saranno proprio gli argomenti che vi interessano di più a compiere questo cambio di rotta e a farvi ottenere dei risultati soddisfacenti.

Ad ogni modo, l'importante è mettercela tutta per realizzare il vostro sogno che covate da tempo.

Salute

Questo senso di inquietudine potrebbe seriamente ad avere uno stress psicofisico molto forte, al punto da dover ricorrere a delle pause forzate atte a volervi ricaricare. Purtroppo ciò che serve in questi casi è vivere come meglio potete le vostre giornate ma soprattutto gestire le vostre emozioni in virtù di uno stile di vita razionale e di conseguenza sano. Verso la fine di febbraio riuscirete a gestirvi sempre meglio.