Annuncio

Annuncio

Non manca molto alla fine di gennaio, è dunque già il momento per osservare quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno dell'Ariete durante il nuovo mese che sta per arrivare. Scopriamolo di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di febbraio 2019 per questo segno.

Sarà un mese positivo per l'Ariete per quanto riguarda la sfera professionale, le stelle sono positive e potrebbero nascere interessanti opportunità da cogliere al volo.

Leggi anche Oroscopo del giorno 17 gennaio con stelline: ottimo giovedì per Scorpione e Sagittario

Al contrario per quanto riguarda l’amore sarà un periodo di alti e bassi, qualcuno dovrà prendere una decisione importante riguardo la propria relazione. Dunque non mancheranno momenti di stress e agitazione: soprattutto nella seconda metà del mese potreste risentire di un calo di energie.

Advertisement

Astrologia Ariete febbraio 2019 predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: Il nuovo mese rappresenterà un banco di prova per le relazioni, nasceranno dubbi ed incertezze e qualcuno potrebbe dover rivedere la propria posizione. A causa di Venere in posizione dissonante, le giornate dall’8 al 17 febbraio potrebbero rivelarsi particolarmente burrascose [VIDEO], litigi ed incomprensioni sono dietro angolo, sarà meglio essere prudenti ed evitare le polemiche. Come anticipato, il lavoro occuperà la maggior parte delle vostro tempo e delle vostre energie, questo potrebbe rendervi distanti e distratti in amore e il partner potrebbe risentirne. Al contrario poi il mese di marzo porterà serenità all’interno delle relazioni e anche per quanto riguarda i single alla ricerca dell’anima gemella rappresenterà un nuovo trampolino di lancio.

Advertisement

Dunque non vi resta che essere pazienti e stringere un po’ i denti durante questo nuovo mese invernale.

Lavoro: un interessante quadro astrale proteggerà l'Ariete durante il nuovo mese per quanto riguarda l’ambito lavorativo, il segno infatti potrà fare affidamento sulla produzione di Marte, Giove, Urano e Sole [VIDEO]. Potrebbero nascere importanti opportunità all’interno della sfera professionale, qualcuno potrebbe ricevere un nuovo incarico o concludere una vendita proficua. In tal senso particolarmente vantaggiose potrebbero liberarsi le giornate dal 18 al 24 del mese. Anche coloro i quali sono alla ricerca di un impiego potrebbero ricevere durante il corso di febbraio una proposta allettante.

Salute: sarà un mese faticoso e non è da escludere che qualcuno risenta di un calo di energie soprattutto nella seconda metà del periodo. Potreste accusare dei fastidi fisici, in particolare a denti e schiena. Sarà bene curare la salute e, se necessario, iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. Cercate inoltre di concedervi qualche momento di solitudine e relax, per staccare la spina dagli impegni di lavoro e dalle agitazioni familiari.