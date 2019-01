Annuncio

Nella giornata di lunedì 21 gennaio 2019 [VIDEO] le previsioni zodiacali parlano di un po' di diffidenza da parte del Capricorno che potrebbe dimostrarsi freddo, così come la Bilancia potrebbe avere un dissidio che potrebbe rivelarsi fatale per il suo lavoro, mentre la Vergine si sentirà un po' triste. Andrà decisamente meglio per il Gemelli ed i Pesci, che ritroveranno un po' della pace agognata.

Ma vediamo i dettagli delle previsioni di tutti i 12 segni.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo lunedì arriveranno i primi segnali di un lavoro svolto bene e senza sbavature: fin dalla mattinata potreste ricevere un compenso che probabilmente sarà al di sopra delle vostre aspettative.

Forse incapperete in un piccolo litigio in famiglia, ma sarete sicuri che si risolverà in men che non si dica.

Toro: avrete a che fare con del lavoro piuttosto difficile e di lunga durata, dunque tutto ciò che potrete fare è andare avanti senza vacillare per arrivare alla fine. Se la vostra salute potrebbe subire un piccolo crollo emotivo, diversamente varrà per la forte complicità all'interno della coppia [VIDEO] o comunque all'interno della famiglia.

Gemelli: potreste riscontrare una certa piacevolezza nel lavorare questo lunedì, cosa alquanto insolita: questo perché ritrovando una certa serenità in casa potreste esserlo conseguentemente anche con i colleghi. Continuate così, ma fate attenzione ai malanni stagionali che potrebbero mettervi a dura prova.

Cancro: potreste avere delle incertezze, ma al tempo stesso sarete sicuri che il partner è al vostro fianco per supportarvi.

Nel frattempo concentratevi al massimo nel lavoro, perché potreste essere i primi a cui il capo potrebbe chiedere dei consigli preziosi, e voi dovrete essere pronti per dimostrare il vostro grande valore.

Leone: sarete un po' stanchi nel pomeriggio di lunedì, ma non così spossati da rinunciare a qualcosa di divertente ed erotico insieme con la vostra dolce metà. Uno strappo alla regola potrebbe fare al caso vostro, ma non eccedete in modo da non compromettere il lavoro e la vostra concentrazione proverbiale verso il successo.

Vergine: vi sentirete un po' indietro rispetto agli altri, e probabilmente ciò è dovuto al fatto che un po' di depressione potrebbe farla da padrone lunedì. Però potreste subito scacciare la brutta sensazione rimodernando qualcosa di voi stessi o della vostra casa. Non vi abbattete, e la tristezza non vi abbatterà.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste avere voglia di alzare la voce contro i vostri superiori per una faccenda in cui crederete di aver ragione, ma ciò è sconsigliabili, anche perché potrebbe ridurre i vostri nervi a pezzi, se già non lo sono.

Ritagliatevi un angolino per voi stessi, oppure per la vostra relazione con il partner in modo da uscirne più rilassati.

Scorpione: sarà un lunedì placido, quello che si prospetta all'orizzonte, ovvero sarà uno di quei giorni in cui non capiterà nulla di interessante per voi, nel bene o nel male. Rendetela comunque magnifica regalando qualcosa a qualcuno a cui tenete, oppure godetevi qualcosa di sfizioso che risollevi la vostra grinta. Vi servirà.

Sagittario: un po' di nervosismo potrebbe indurvi ad essere meno accondiscendenti con il vostro partner o comunque con un familiare vicino. Sarebbe meglio se vi riguardaste la salute per evitare dei malanni che potrebbero rivelarsi delle seccature a lungo termine.

Capricorno: potreste mostrare un po' di diffidenza nei confronti di un vecchio amico che vi sta cercando, forse a causa di una delusione recente e dunque piuttosto fresca. Ma con un lavoro che nel pomeriggio vi assorbirà letteralmente avrete poco tempo per pensarci. Preferirete subire il fascino del partner per regalarvi delle ore all'insegna dell'eros.

Acquario: il lunedì per voi è fonte di stress, e sarà ciò che influenzerà maggiormente la vostra mattinata. Però non disperate: dal momento che troverete un momento per voi sarà improvvisamente può semplice affrontare il resto della giornata. Dedicatevi al vostro hobby preferito almeno per qualche minuto.

Pesci: ritroverete della serenità di fondo che vi spingerà a isolarvi un po' proprio per non intaccarla con qualcuno di molesto, partner compreso. Questo lunedì sarete del tutto proiettati verso il lavoro con il solo scopo di guadagnare, quindi non sarà proprio concesso toccarvi o distrarvi per chissà quale motivo.