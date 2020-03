Durante il mese di aprile 2020 i nati del segno del Cancro purtroppo non avranno “vita facile”. Dovranno affrontare un periodo piuttosto pesante, fatto di pochi guadagni e poche novità lavorative che potrebbero migliorare la loro condizione professionale.

Molti dissapori si affacceranno sull'ambito sentimentale, e in alcuni casi potrebbero essere deleteri per l'intera storia d'amore.

Di seguito, le previsioni per il mese di aprile per il segno del Cancro.

Amore e affetti

In amore questo mese dovreste letteralmente “rimboccarvi le maniche”.

Venere vi sosterrà nell'ambito sentimentale soltanto fino al giorno 3 aprile a causa della sua sosta nella vostra dodicesima casa, ma successivamente non dovreste avere problemi rilevanti se la vostra relazione è abbastanza solida. Ci saranno delle “tempeste perfette” in molteplici occasioni durante il mese, specialmente per quanto riguarderà argomenti a cui tenete particolarmente o in cui vi sentite direttamente chiamati in causa, e sarà in queste situazioni che la relazione con il vostro partner potrà essere effettivamente “testata” per verificarne la stabilità.

Al contrario, se la crisi non ha precedentemente attraversato situazioni difficili allora la vostra storia d'amore avrà più possibilità di giungere al termine. Per i single probabilmente non ci saranno molte novità positive, anzi. Si andrà facilmente incontro a delusioni di stampo affettivo.

Lavoro e studio

La scarsa fortuna a causa di Venere e la quadratura di Mercurio formeranno un quadro professionale decisamente poco entusiasmante.

Le collaborazioni che daranno qualche frutto saranno poche ed esclusivamente determinate dalla vostra volontà, e gli accordi saranno quelli che necessiteranno di essere rimandati. La grande fortuna di Giove sarà in opposizione, quindi anche le novità potrebbero seriamente scarseggiare in un modo dannoso per il vostro lavoro.

Le possibilità di assunzione saranno notevolmente ridotte, ma pensate sempre a cercare.

Il consiglio sarà quello di perseverare, di non gettare la spugna tanto facilmente, soprattutto nei momenti in cui si vedrà qualche spiraglio positivo. Qualche investimento potrebbe non essere l'ideale allo stato attuale, quindi dovrete cercare di risparmiare quanto più possibile per far fronte alle spese impreviste.

Anche lo studio avrà dei seri contraccolpi di questa situazione astrologica complicata, ma fate del vostro meglio per non avere dei brutti voti e ripetere l'esame per un risultato più “sostanzioso”.

Fortuna e salute

Giove e Venere, entrambi pianeti della fortuna, al momento non sortiranno effetti positivi, anzi.

Con una situazione così difficile sarà altrettanto pesante il fronte dell'umore. Il nervosismo, lo stress e la scarsa attitudine a sopportare a lungo questa condizione senza andare incontro alle emozioni vi porteranno a litigi frequenti, ma con il dovuto relax vedrete che sicuramente passerete questo mese in modo molto più tranquillo.

Evitate di fare sport o di affaticare il vostro fisico.