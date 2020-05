Il segno dei Gemelli, per il mese di giugno, sarà illuminato da un Venere splendido sul fronte affettivo e sentimentale, e molto vivace e determinante per gli affari e per la vostra fortuna. Ci saranno occasioni per nuovi amori o, in alternativa, per amicizie importanti e che potrebbero durare a lungo. I nati di questo segno saranno motivati a fare meglio, a ottenere guadagni ingenti e a collaborare con i colleghi, anche quelli più intransigenti.

Amore e affetti

Avrete molto di cui gioire dal punto di vista amoroso durante la maggior parte di questo mese. Venere infatti, fino al 21 giugno, vi regalerà emozioni romantiche che dovrete assolutamente prendere al volo.

Una fiamma che si riaccende all'interno della vostra coppia da tanto tempo annoiata oppure un ex che ricomparirà saranno occasioni per potervi rimettere in gioco. Dai nuovi incontro potrà nascere un'amicizia o un amore e con l'aiuto di Saturno avrete anche maggiori prospettive di vedere maturare la vostra storia d'amore, se ancora avrà bisogno di fare dei passi avanti.

Lavoro e studio

Congiunto a questo Venere ricco di prospettive interessanti, Mercurio sarà il motore propulsore per poter mandare avanti un progetto o semplicemente per intraprendere un nuovo lavoro di squadra con quei colleghi che magari hanno sempre avuto riluttanza a collaborare con qualcuno. Il vostro rendimento lavorativo sarà quindi molto più incentivato rispetto ai mesi precedenti, ma un ruolo fondamentale lo giocherà anche la vostra attitudine all'impegno e la vostra maturità professionale, che si farà sentire anche al di fuori delle ore lavorative.

Per chi è in cerca di un lavoro, questo sarà un momento abbastanza faticoso, ma i colloqui sicuramente vi daranno delle soddisfazioni da non sottovalutare. Anche gli studenti avranno le chance che desiderano da tanto tempo. Infatti, anche se dovranno studiare un po' di più e più intensamente, raggiungeranno gli obiettivi che si sono prefissati.

Fortuna e salute

Sul fronte della fortuna, soltanto Venere e Marte saranno i pianeti su cui poter pienamente contare. Giove invece potrebbe non essere un buon amico, ma il Sole sicuramente vi farà sentire positivi abbastanza da non risentire di questa mancanza. Le energie e le forze fisiche saranno eccellenti mentre, anche se Mercurio costituirà un pieno sostegno al vostro segno, dovrete dimostrare di essere vivaci dal punto di vista mentale e pronti a slittare da un discorso a un altro senza alcun problema.