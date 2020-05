Nel mese di giugno 2020 vi saranno tre cambiamenti planetari rilevanti: Marte cambierà domicilio passando dall'orbita dei Pesci all'Ariete, nel frattempo il Sole si sposterà dai gradi dei Gemelli al Cancro ed, in ultimo, il Nodo Lunare cambierà orbita dal segno del Cancro ai Gemelli.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale del Toro.

Amore

Le faccende di cuore nel mese di giugno 2020 per i nati sotto il segno del Toro avranno ottime chance di avere un ruolo da protagonisti. Gli Astri che presumibilmente ne determineranno l'evoluzione mensile saranno il Sole ed il Nodo Lunare, dove il Luminare maschile ne stimolerà l'intransigenza verso partner e figli mentre il Nodo favorirà le dimostrazioni d'affetto nel focolare domestico.

Una sorta, quindi, di Toro autoritario ma affettuoso, Intransigente ma bonaccione al contempo che, con tutta probabilità, risulterà il perfetto mix per mantenere un gradevole livello di serenità nel focolare domestico. L'unico neo, però, potrebbe essere rappresentato dai nativi che, sulla loro carta natale, riscontrano diversi valori in Toro o Capricorno perché, in quel caso, esaspererebbero il loro mood imperioso con spiacevoli ramanzine al seguito, dal 28 in poi quando l'influsso marziale diverrà opposto. I single del segno saranno, invece, orientati alla ricerca dell'anima gemella relegando in secondo piano i flirt palesemente passeggeri. Le possibilità di incontrare la dolce metà saranno molteplici e bisognerò presumibilmente sgranare gli occhi durante le giornate iniziali di giugno.

Lavoro

Le vicende professionali del sesto mese dell'anno per i nati del segno potrebbero rivelarsi, a primo acchito, destabilizzanti per divenire, col trascorrere delle settimane, più interessanti per il loro percorso lavorativo. Il segno del Toro è Fisso e di Terra, un binomio che lo rende per indole poco incline ai cambiamenti, ma nel mese in questione saranno presumibilmente in molti i nativi che dovranno ricredersi rispetto a questa loro peculiarità innata.

Ciò potrebbe accadere perché giugno aprirà i battenti col passaggio del Nodo Lunare dal Cancro ai Gemelli, e rispetto ai nati del segno sarà come passare da uno stagno ad un fiume. Se lo stagno ha rappresentato, professionalmente parlando, una situazione routinaria che veniva svolta quasi meccanicamente, il passaggio in Gemelli, e quindi nel fiume, farà scorrere via senza indugi ogni vecchia abitudine.

Inizialmente in casa Toro sarà più che probabile avvertire come la mancanza di terreno sotto ai piedi ma, via via che i giorni passeranno, dovranno adattarsi gioco forza alle nuove mansioni e regole che troveranno nel loro percorso professionale. Lasciandosi trasportare saranno, c'è da scommetterci, premiati senza indugi anche dal rivoluzionario Urano che, appollaiato nel loro domicilio, ammirerà la loro inedita adattabilità alle circostanze. Giorni fortunati: 1, 3 e 20.