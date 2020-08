Prosegue la seconda settimana del mese di agosto. Scopriamo le previsioni astrologiche di martedì 11 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata non sarà facile ottenere dei risultati in campo lavorativo, vi sentite sotto pressione. In amore, potrebbero sorgere delle discussioni, non sottovalutate le tensioni.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, con la luna favorevole, potete vivere delle emozioni positive In campo sentimentale. A livello lavorativo, ci saranno dei progetti da portare avanti, alcune questioni sono da discutere.

Gemelli: in campo sentimentale potrebbero sorgere dei nuovi amori. Per quel che riguarda il campo professionale, con i collaboratori potreste di scoprire una nuova armonia. La mattinata inizia sottotono, ma in serata sarete più energici.

Cancro: a livello lavorativo in questa giornata di martedì 11 agosto 2020 potreste non essere pronti a fare delle scelte. Non mancheranno dei nervosismi da tenere a bada. Per quel che riguarda l'amore e la luna è favorevole, ci saranno delle sintonie speciali.

Leone: a livello sentimentale, in questa giornata vi sentite nervosi rispetto le giornate precedenti. Cercate di non stancarvi troppo, soprattutto nel lavoro con la luna contraria alcune situazioni potrebbero risultarvi complicate.

Vergine: in campo amoroso è possibile che nascano delle passioni in questo periodo. Circondatevi da persone positive, in questo modo potrete vivere i vostri rapporti al meglio. Nel lavoro cercate di non fare passi falsi, ci sono delle questioni da superare.

Astri e stelle del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro se ci sono delle questioni importanti che dovete affrontare, fatelo al più presto. Per quel che riguarda il campo sentimentale non è un momento semplice, non riuscite ad essere tranquilli con voi stessi e con il partner.

Scorpione: per i nati sotto questo segno, con la Luna in opposizione vi sentite agitati.

Non mancano tensioni in amore. Nel lavoro bisognerà farsi avanti per poter gestire una crisi.

Sagittario: buona ripresa per la forma fisica in questo periodo. In amore presto le vostre emozioni saranno più forti, ma per il momento prestate attenzione a possibili disagi. In campo lavorativo con Mercurio favorevole avrete voglia di fare qualcosa in più.

Capricorno: a livello lavorativo potete mettere a punto un buon progetto. In amore giornata particolare, bisogna avere pazienza alcune emozioni potrebbero essere strane da gestire.

Acquario: giornata sottotono, ma recupererete nei prossimi giorni. In campo amoroso farete fatica a star dietro al partner. Nel lavoro, vi sentite stanchi.

Pesci: a livello sentimentale Venere è favorevole, la situazione astrologica è promettente.

In campo professionale, qualcuno sta pensando ad un cambiamento.