Il mese di agosto è entrato finalmente nel vivo. Secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend dal 14 al 16 agosto si preannunciano giornate decisamente passionali per uno tra i segni più affascinanti, come appunto per i Gemelli, mentre altri si ritroveranno costretti a fare i conti con lo stress e con le problematiche che sfortunatamente nascono sul lavoro e non solo. Tra questi ultimi spiccano i segni di Ariete e Bilancia, concentrati per evitare di soccombere, metaforicamente parlando, sotto l'ingente mole di lavoro e poco tempo libero a disposizione. Un po' di relax sarebbe opportuno per riuscire ad andare avanti senza troppi intoppi.

In una situazione un po' differente si trovano coloro nati sotto al segno del Capricorno, invasi dalle varie notizie che sopraggiungono giornalmente e alla continua ricerca della giusta tranquillità per evitare di prendere decisioni troppo affrettate.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come anticipato, chi è nato sotto a questo segno zodiacale sarà irrequieto e si ritroverà a fare i conti con qualche piccola situazione spiacevole sul lavoro. Fortunatamente l'arrivo del weekend e della giornata di ferragosto riuscirà a donare un po' di respiro e a far recuperare le energie andate perdute.

Toro - secondo l'oroscopo di questo nuovo fine settimana, il segno del Toro risulta essere tra i più fortunati di tutto il periodo e ciò gli permetterà di interfacciarsi con chiunque senza troppi problemi.

Una vincita al superenalotto potrebbe essere una vera e propria "manna dal cielo", soprattutto in un momento considerato buio per molti. Attenzione a non sperperare tutti i risparmi: non sempre la vincita è assicurata.

Gemelli - la capacità di ammaliare il prossimo con il proprio fascino può risultare come una vera e propria arma.

L'importante è non usarla nel modo sbagliato: sfruttare questa capacità per ferire le persone care non è assolutamente consigliabile in quanto ciò che si fa non viene mai dimenticato. Meglio trascorrere qualche giornata in compagnia della propria famiglia e portare il sorriso anche sulle loro labbra.

Cancro - nonostante l'età e i tempi duri, c'è ancora chi è in grado di sorprendersi anche per le piccole cose. Le prossime giornate, giusto per restare in tema, saranno tra le più sorprendenti dell'intero mese e regaleranno un'ondata di emozioni e sensazioni nuove a chi è nato sotto al segno del Cancro.

Leone - il tempo non è certo dalla parte del Leone e più questi spera per averne di più, più le lancette dell'orologio scorrono inesorabilmente. Chi ha lasciato indietro qualche pratica burocratica o qualche lavoro da dover consegnare farebbe meglio a darsi una mossa per velocizzare il tutto. Il weekend segna l'inizio delle ferie estive per molti e non tutti avranno la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vergine - l'amore continua ad essere nell'aria anche durante tutto il fine settimana. Chi non ha ancora incontrato l'anima gemella potrà scorgerla tra le varie persone che incontrerà sin da quando deciderà di mettere il naso fuori dalla propria abitazione. La timidezza non sarà di certo un problema e spesso potrà rendere i nati sotto a questo segno decisamente affascinanti e dolci.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'ondata di stress dei giorni scorsi non aiuta di certo nella pianificazione di un evento o di una gita fuori porta, ma così come è venuta se ne andrà in questo nuovo weekend del mese di agosto. La vicinanza delle persone care renderanno il cammino più facile da intraprendere ed i passi decisamente più leggeri rispetto al passato.

Attenzione a non allontanarsi troppo dagli amici.

Scorpione - anche lo Scorpione, proprio come la Bilancia, si ritrova a dover fare i conti con lo stress. Contrariamente a quanto accade per il primo segno zodiacale, i nati sotto all'influenza di questo segno non riusciranno a trovare la pace interiore tanto ricercata. Meglio mettersi il cuore in pace ed impegnare la propria mente con un hobby qualsiasi.

Sagittario - l'oroscopo di questo weekend preannuncia un periodo positivo e di relax. Chi ha organizzato una vacanza fuori dal proprio paese riuscirà a godersela nonostante le restrizioni causate dalla pandemia ancora in corso, mentre chi non ha avuto modo di destreggiarsi per riuscire a trovare qualcosa di "carino" e plausibile potrà dedicarsi al relax ed alla cura della propria persona.

Capricorno - qualche piccola difficoltà potrebbe mettersi lungo il cammino del Capricorno e tentare di posizionare quel tanto temuto "bastone fra le ruote" in men che non si dica. Fortunatamente, questo segno zodiacale può godere della presenza di persone a lui care e che continuano a fare del proprio meglio per sostenerlo nei momenti più bui e difficili. Le decisioni vanno ponderate bene.

Acquario - attenzione alla malinconia che potrebbe inondare la mente dell'Acquario durante il prossimo fine settimana. Dedicarsi alla cura della persona ed organizzare qualcosa di romantico per il partner sembra essere una delle soluzioni e delle idee migliori per il periodo che sta per arrivare.

Pesci - nuove energie, finalmente, si immetteranno sia nella mente che nel corpo dei Pesci facendogli dono di una nuova sensazione straordinaria.

Dedicarsi alle persone care ed ai propri interessi sembra essere un vero toccasana.