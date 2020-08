Il mese di agosto è ormai giunto quasi a metà e una nuova giornata è in arrivo per i vari segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche e le stelle su amore, lavoro e salute di giovedì 13 agosto 2020.

Previsioni astrali del 13 agosto

Ariete: in amore c'è una certa agitazione, anche perché gli ultimi tempi hanno portato diversi contrasti. Nel lavoro ci sono ancora diverse problematiche da risolvere e dei progetti ancora in bilico.

Toro: per i sentimenti, se tenete molto a una persona, dovete fare di tutto per organizzare qualcosa di bello. Il futuro porta novità. Nel lavoro è possibile un momento di tensione che dovete cercare di superare.

Gemelli: a livello amoroso la Luna nel segno favorisce le emozioni. Venere non è più favorevole, ma sarà possibile comunque vivere un rapporto speciale. Nel lavoro c'è un progetto importante da portare avanti, anche se economicamente potrebbero non esserci abbastanza fondi.

Cancro: in amore cercate di organizzare per il fine settimana qualcosa di intrigante: le sensazioni che vivete in questo momento sono positive. A livello lavorativo impegnatevi di più: questo è un mese che vi porterà a fare diverse sciolti.

Leone: a livello sentimentale è una giornata interessante, ci si avvicina a un Ferragosto positivo. Sono belle le situazioni che andrete a vivere in questo periodo. Nel lavoro dovrete fare qualcosa in più, non è il momento di spendere troppo dal punto di vista economico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale è meglio evitare discussioni nei sentimenti, rischiate di trascinare polemiche anche nei prossimi giorni. Nel lavoro non siate troppo polemici, anche se qualcuno potrebbe andare contro di voi.

Astrologia del 13 agosto per tutti i segni

Bilancia: per i sentimenti la situazione astrologica è positiva, questo però non può bastare a far ripartire con serenità alcune relazioni.

Nel lavoro cercate di fare qualcosa di diverso, anche se non è semplice.

Scorpione: in amore è un momento positivo per i single del segno. Potreste fare grandi progetti in vista del futuro. A livello lavorativo l'imminente fine settimana potrà essere interessante per tutti coloro che sono impegnati anche in questo periodo.

Sagittario: per i sentimenti evitate le complicazioni inutili. La giornata porterà molta stanchezza. Nel lavoro siete affaticati ma nulla di preoccupante, a breve riuscirete a ripartire.

Capricorno: a livello sentimentale la giornata è promettente, conviene affrontare tutti i problemi rimasti e irrisolti. Nel lavoro ci sono diverse novità. C'è chi ha un progetto per l'autunno e questo è molto importante.

Acquario: è in arrivo un Ferragosto intrigante. Nel frattempo fate attenzione a non perdervi dietro i problemi facilmente superabili. A livello lavorativo, in questa giornata, grazie a una persona che conoscete da tempo, potrete sfruttare nuove opportunità.

Pesci: in amore potrà esserci qualche problema da affrontare, ma è normale se pensate al recente passato.

Nel lavoro chi ha una attività in proprio è più attivo e riceverà delle conferme entro le prossime settimane.