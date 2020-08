L'oroscopo di giovedì 13 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Luna ancora in Gemelli. Si prospetta un giorno particolare per la maggior parte dei segni che potrebbero provare un senso di confusione o di stanchezza. Approfondiamo il discorso e andiamo subito a scoprire le previsioni delle stelle di queste 24 ore e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Toro - 12° posto - Tutti i giorni sono buoni per impegnarsi a raggiungere il traguardo prefissato, ma in queste 24 ore un senso di smarrimento vi avvolgerà.

Avrete solamente voglia di abbandonarvi al divertimento e di lasciarvi cullare dalla brezza del destino. Siete stufi di correre e di sudare! Volere è potere, lasciatevi pure andare e ricaricare le vostre pile mentali: le stelle annunciano che avrete presto a che dare con un periodo molto impegnativo e dovrete essere al massimo delle forze.

Pesci - 11° in classifica - L’Oroscopo di domani 13 agosto annuncia un calo della performance. Non è possibile essere sempre perfetti e in prima linea, in fondo siete umani! Lasciatevi andare, anziché battagliare contro quelle sensazioni che definite negative. Di tanto in tanto vi sentite strani, apatici, come se nulla avesse sapore o colore. Faticate a sviluppare interessi o a provare passione per i dei nuovi percorsi.

Parlarne con qualcuno di fidato o con un professionista vi sarà di aiuto, ma non sottovalutate ciò che provate!

Cancro - 10° posto - L’oroscopo del 13 agosto dice che sarete molto stremati. State soffrendo molto il caldo e non vedete l'ora che finisca l'estate. Siete dei sognatori nati, ma sapete essere realisti all'occorrenza.

È in atto una situazione particolare dentro di voi e presto o tardi verrà alla luce del sole. Avete bisogno di idratarvi e di riposare.

Scorpione - 9° in classifica - Anziché alzare dei muri tra voi e il mondo esterno, abbatteteli! Speso avete la netta convinzione che tutto e tutti siano sbagliati e non vi sentite compresi.

La sensazione di vivere in un mondo diverso da quello altrui, è una sensazione spiacevole e a tratti deprimente. In questo giovedì avrete modo di distrarvi dai soliti pensieri negativi, ma presto finiranno sia le feste che l'estate e tornerete al solito tran tran: cercate nuovi sentieri da esplorare!

L'oroscopo e i segni nella media

Sagittario - 8° posto - Avete vissuto degli eventi stressanti che hanno toccato la vostra psiche. Questa giornata del 13 agosto vi porterà un po' di riparo dalla tempesta che sembra essersi abbattuta sulla vostra casa. Siete in cerca di un cambiamento o di una novità importante. Niente piove dal cielo, perciò spetta a voi fare la prima mossa. In amore occorre venirsi incontro reciprocamente, non è possibile avere senza dare.

Vergine - 7° in classifica - I sogni ammuffiscono nel cassetto. Basta scuse: ogni giorno è quello giusto per rimboccarsi le maniche. Pensate a tutti i dettagli e alle azioni da compiere per arrivare dove desiderate. Esistono migliaia di soluzioni efficaci e di routine efficienti che permettono di vincere la battaglia. Forse desiderate più romanticismo e meno polemiche, se non vi sentite soddisfatti dell'attuale relazione potete tagliare i ponti o cercare di sistemare le cose riaccendendo la fiamma.

Leone - 6° posto - Ripensando ad una situazione passata, spesso si ha il rammarico di non aver fatto abbastanza. Smettetela di addossarvi le colpe di ciò che non è andato a buon fine e guardate avanti.

Quello che è stato è stato, imparate a voltare pagina! Al mattino siete sempre di corsa e/o in ritardo, dunque, considerate di alzarvi qualche minuto prima oppure di cambiare modus operandi. Basta un piccolo cambiamento per sistemare le storture.

Capricorno - 5° in classifica - Se sentite di essere vicini al traguardo, anziché starvene con le mani in mano, stabilite subito un altro traguardo. Questo consiglio vale per ogni singola cosa ed è utile per tenere mente e corpo stimolati. Ci sono un sacco di cose da poter fare o apprendere: il sapere è illimitato. Non fermatevi davanti ad un licenziamento, ridimensionamento o una bocciatura: anche i giganti cadono. Riprovarci sempre è il segreto per arrivare al traguardo.

L'oroscopo del giorno 13 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Ariete - 4° posto - Da un po' di giorni siete a corto di energie, magari avete bisogno di capire che cosa vi rende così poco soddisfatti. Siete soliti alzare l'asticella delle vostre ambizioni, il che va bene a patto che non diventi una fissazione negativa. Una situazione scombussolata vi ha dato del filo da torcere, forse non vi soddisfa il vostro ruolo o magari desiderate essere altrove. Siete vicini ad un epocale cambiamento: non mollate la presa! Questa sarà una buona giornata, potrete tentare qualsiasi approccio vogliate.

Acquario - 3° in classifica - Prendete le distanze dalle informazioni negative dei quotidiani e dei Tg.

Una disintossicazione mediatica vi farà molto bene a livello mentale. Questa sarà una giornata di forze! Cercate di pensare solamente alle cose positive altrimenti ogni giorno sarà pessimo per voi. La vita è breve, non vale la pena sprecarla in modo così astratto.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche sono positive per quanto riguarda la relazione e la famiglia. Siete felici, forse c'è stato un ricongiungimento o una sorta di ritorno ai vecchi tempi. Ciononostante, ancora vi manca un pezzo del puzzle per sentirvi completi. Cercate di non vedere sempre il pelo nell'uovo, Lasciate fare al destino che, a quanto pare, ha in serbo qualcosa di movimentato per voi. Con la persona giusta affianco, ogni ostacolo potrà essere scavalcato.

Gemelli - 1° in classifica - Giovedì super forte. Sarete carichi di sprint e nessuno riuscirà a fermarvi. Anche se non state attraversando un periodo eccellente, magari vi occorrono soldi e fortuna, ce la state mettendo tutta. Siete bravi a fingere che tutto vada a posto, ma a lungo andare, non esternare i vostri sentimenti rischierà di farvi implodere. In famiglia siete molto amati, c'è un figlio o una figlia, o un genitore che non riesce a immaginare la vita senza di voi.