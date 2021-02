L'Oroscopo complessivo del mese di marzo 2021 prevede una classifica in cui sarà presente il segno dell'Acquario in testa, mentre ci saranno dei miglioramenti per i segni di terra. Ci sarà Venere con i suoi influssi amorosi a disposizione del segno del Toro e della Bilancia, mentre si verificherà una quadratura per il segno dei Gemelli. Giove e la sua fortuna saranno ottimi prevalentemente per i segni di fuoco, con un Ariete che riscontrerà più positività sul piano professionale che in amore.

Approfondiamo l'andamento di tutti i 12 segni con la relativa classifica.

Bilancia al 'top'

1° Acquario: in questo marzo avrete tanti successi, soddisfazioni di stampo economico e una sintonia con gli affetti che porterà anche a dialoghi molto costruttivi e ricchi di risvolti interessanti.

Sarete forti e dinamici nel tempo libero.

2° Toro: ci sarà tanto amore a illuminare il vostro mese di marzo, difatti il romanticismo sarà un vero e proprio motore propulsore per tante serate indimenticabili. Sul piano lavorativo sarà la terza settimana del mese a regalarvi più prospettive per poter stabilizzare la vostra posizione. La grinta non vi mancherà affatto.

3° Bilancia: avrete un quadro astrologico colmo di pianeti favorevoli, quindi non mancheranno affatto accordi, successi di stampo finanziario e qualche opportunità. Nella coppia ci sarà qualche piccola tensione che però non sarà “rischiosa” per l'andamento della vostra relazione sentimentale.

4° Cancro: se sul lavoro non ci saranno negatività rilevanti e anzi, si potrebbero verificare dei veri e propri affari che renderanno possibile un investimento importante, in amore ci sarà bisogno di una maggiore collaborazione da entrambe le parti per poter far riemergere la sintonia che con il tempo è andata un po' a perdersi.

Sagittario impegnato

5° Ariete: in amore si presenteranno situazioni molto difficili, in cui la comunicazione sarà pressoché nulla, ma se si guarderà alla sfera professionale sicuramente ci saranno grandi affari e guadagni che saranno pienamente nelle vostre aspettative. La fortuna sarà eccelsa con questo Giove pieno di novità interessanti.

6° Sagittario: dovrete impegnarvi al massimo delle vostre forze sia fisiche che mentali se volete davvero rialzarvi dopo qualche rovinosa caduta.

Ci sarà qualche divergenza sul piano amoroso che potrebbe essere di notevole ostacolo alla vostra voglia di riappacificazione.

7° Leone: ci saranno contrasti che mineranno l'armonia della vostra squadra di lavoro, e avrete una lieve tensione dovuta alla necessità di agire. Passerete all'azione nel momento in cui riaffiorerà la vostra creatività, ma anche quando le energie a vostra disposizione saranno in grado di farvi sentire dinamici e vivaci.

8° Capricorno: ci saranno davvero poche novità, ma almeno non avrete a che fare con problemi troppo grandi o che possano mettervi seriamente in difficoltà. Nella vostra relazione ci sarà una stabilità, intervallata da qualche divergenza di intenti, ma niente che possa far pensare ad una rottura.

Vergine stabile

9° Vergine: con il vostro partner formerete una coppia che ha ancora un atteggiamento abbastanza reticente sul piano emozionale, ma tutto andrà bene sul piano della stabilità. Sicuramente si verificheranno degli insuccessi, che porteranno non solo a stanchezza, ma anche a molto stress.

10° Gemelli: la quadratura di Venere in amore potrebbe porvi davanti a una decisione più o meno drastica o direttamente la fine della vostra relazione.

La fortuna di Giove invece potrebbe darvi parecchie possibilità sul piano professionale, anche le energie saranno in grado di supportare del lavoro extra.

11° Pesci: la fortuna di Venere sarà alla vostra portata solo nella prima metà del mese e solamente sul piano amoroso. Ma il lavoro potrebbe non presentarsi ottimale, soprattutto quello di squadra, e ci potrebbero essere numerose avversità che sarebbe meglio aggirare. Sarà necessario rilassarvi sempre più spesso.

12° Scorpione: la scarsità di successi vi porterà ad essere sempre più nervosi, tesi e irritabili. Probabilmente sul piano amoroso potrebbero anche sorgere delle gelosie che per adesso potrebbero non essere debellate. Ci sarà qualche momento di “sollievo” anche se purtroppo estremamente effimero.