Per il mese di aprile 2022, l’Oroscopo dell’amore si presenterà ottimale per il Pesci per la presenza di Venere in questa costellazione, mentre nella costellazione del Toro sarà presente il pianeta Urano. Oltre all’influenza di Venere, Scorpione avrà nei suoi gradi Marte, indice di passionalità nella coppia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo dell’amore: Bilancia alle prime posizioni

1° Pesci: gli incontri per il vostro segno zodiacale saranno molto più facili del previsto, perché Venere nella vostra costellazione potrebbe favorire una atmosfera ottimale, piena di iniziative sia che facciate parte di una relazione datata sia ancora acerba.

Le amicizie saranno altrettanto fortunate, soprattutto avrete la possibilità di incontrare qualcuno che sappia realmente comprendervi.

2° Bilancia: la presenza di Urano nella costellazione del Toro potrebbe portare benefici ottimali per la vostra creatività, quindi la tenerezza nella coppia potrebbe subire una evoluzione molto significativa. Il picco della sintonia di coppia riuscirete a raggiungerla insieme alla persona amata nel mezzo del mese di aprile 2022.

3° Scorpione: sarete romantici, immaginativi e passionali. Per il contesto amoroso ci sarà una combinazione dettata di Marte e Venere che certamente farà molto bene ala dimensione relazionale di coppia. Con gli incontri sarete particolarmente fortunati, mentre per le amicizie riuscirete a mantenere un equilibrio decisamente eccellente.

4° Vergine: avrete una tranquillità invidiabile nel corso del mese di aprile, dunque ci saranno anche delle buone novità per l’ambito amoroso. Stando calmi avrete molte più opportunità di far evolvere la vostra relazione, sia pensando all’ambito sentimentale che tenendo conto della vostra proverbiale razionalità, secondo l’oroscopo.

Rinnovamenti per Toro

5° Toro: sul piano sentimentale, questo mese sarà fonte di rinnovamenti e di piacevoli novità, poco importa se ci sarà una stabilità in amore, perché avrete semplicemente voglia di fare un po’ a modo vostro. Nella vita di coppia sarà essenziale avere una intesa molto tenace, già supportata dal pianeta Venere presente nella costellazione dei Pesci.

6° Acquario: avrete degli obiettivi in comune con la persona amata che potrebbero costituire un balzo nella coppia, ma per esteso nelle relazioni che intercorrono all’interno della cerchia parentale. La dedizione e la serietà che in questo momento sarà a vostra disposizione vi renderà anche leggermente razionali.

7° Cancro: avrete qualche prospettiva d’amore che probabilmente avete atteso da tanto tempo, tuttavia ci sarà bisogno di meno impulsività in questo momento, perché ragionare poco su una relazione in questo mese di aprile potrebbe portare anche qualche delusione, secondo quanto riportato dall’oroscopo. Riuscirete a preferire le amicizie alla sfera sentimentale.

8° Sagittario: in amore agirete per ciò che sarà meglio per mantenere un equilibrio stabile, e ciò significherà avere una tranquillità relativa che non sarete affatto disposti a spezzare.

La sintonia sarà discreta, ma allo stesso tempo potrebbe essere fra le più durature di tutto lo zodiaco e anche rispetto ai mesi precedenti, secondo l'oroscopo.

Ariete in calo

9° Ariete: non ci sarà una prospettiva amorosa del tutto rosea, nel corso del mese di aprile 2022. Plutone nella costellazione del Capricorno potrebbe portarvi a delle responsabilità che purtroppo potrebbero portarvi qualche sfida, e solo con il dialogo e la pazienza potreste raggiungere con il partner un equilibrio più stabile e duraturo. Avrete qualche incontro, ma niente che possa far pensare all’inizio di una relazione.

10° Gemelli: ci saranno delle situazioni in amore che vorreste cambiare, o comunque porre in un piano più razionale, e questo sarà indice di una relazione che al momento non vi soddisfa, o che sta attraversando un periodo abbastanza burrascoso.

Se ci saranno incontri, piuttosto scarsi in questo momento, potrebbero non portare relazioni stabili, ma semplicemente avventure.

11° Capricorno: preferirete la razionalità all’amore, probabilmente per cause di forza maggiore come quelle legate al contesto professionale o pecuniario. Qualche piccolo contrasto per queste motivazioni purtroppo potrebbero essere inevitabili, ma pensare alle cose rilevanti ora come ora sarà decisamente più importante.

12° Leone: avrete molto malumore in corpo, e questo purtroppo potrebbe non essere l’ideale per portare la vostra relazione di stampo amoroso ad un livello maggiore. Più che fare un passo avanti adesso potreste farne dieci indietro, secondo l’oroscopo. Accantonare la sfera passionale sarà produttivo per delle riflessioni più approfondite.