Secondo l'oroscopo dal 21 al 27 marzo si prospetta una settimana proficua per i lavoratori nati sotto il segno dei Pesci. Ostacoli e imprevisti per i nati in Toro che hanno una relazione amorosa. I nativi della Bilancia, invece, devono osservare una vita sana ed equilibrata per il bene della salute. Per sapere come sarà la vostra settimana di primavera, trovate le previsioni delle stelle applicate alla settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 marzo.

Oroscopo per la settimana 21-27 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, cercate di affrontare serenamente eventuali disaccordi anche perché dovreste aver capito che certe persone non cambiano mai.

Siete delle persone impulsive, ma cercate di ravvivare la fiamma della passione con il vostro partner. In campo lavorativo, è una settimana di riflessione, cogliete l’occasione per capire meglio quali sono i vostri obiettivi. In salute, la vostra forma fisica è buona, ma se cercate di riposarvi di più vi sentirete meglio.

Toro – In campo amoroso, non mancheranno imprevisti e qualche ostacolo, ma voi e il vostro partner saprete cavarvela alla grande. Attenzione alla gelosia, il partner potrebbe non gradire la vostra morbosità. Sul fronte del lavoro, a causa degli eventi di questo periodo potreste avere qualche difficoltà. Occhio alle promesse e ai ritardi nei pagamenti delle bollette. In salute, attenzione ai peccati di gola.

Strafogare potrebbe diminuire la vostra autostima.

Gemelli – In amore, belle prospettive per le coppie che si vogliono tanto bene. È un periodo favorevole per risolvere problemi in sospeso, per progettare qualcosa di importante. La sfera lavorativa godrà di notevoli vantaggi, quindi potrebbe essere un periodo ideale per migliorare le entrate e lanciarvi in una nuova impresa.

In salute, è un periodo favorevole per eliminare quei fastidi fisici nati nei giorni scorsi.

Cancro – In campo amoroso, la vostra testolina è piena di pensieri: dubbi, timori, speranze, preoccupazioni e desideri. Sfruttate questa settimana per riflettere su alcuni atteggiamenti che vorreste cambiare o migliorare. Scoprirete un modo diverso di vivere l’amore.

In ambito lavorativo, chi sta cercando ancora un lavoro non deve mai gettare la spugna, anzi, deve andare avanti, prima o poi qualcosa d’interessante sbucherà. In salute, potreste sentirvi un po’ svogliati e avere la tendenza di un pantofolaio.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 21-27 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, ci sono un po' di coppie in crisi ma questa non assolutamente una novità. Alcune molleranno altre, invece, cercheranno di resistere. Non abbandonatevi ai rimpianti, godetevi quello che avete adesso e cercate di costruire qualcosa per essere sereni in futuro. In campo lavorativo, non avete particolari problemi a mettervi all’opera e realizzare nuovi progetti validi.

Migliora il settore finanziario. In salute, possibili emicranie nel corso di questa settimana, forse complice anche gli alti e bassi delle temperature climatiche.

Vergine – In campo amoroso, dovete essere molto cauti in questa settimana, il vostro atteggiamento potrebbe decidere il destino della vostra love story. Gli indecisi devono avere il coraggio di esternare i propri sentimenti alla persona interessata. Sul fronte del lavoro, si prospetta una settimana carica di compiti da svolgere. Ricordate che il nervosismo rovina i rapporti con i colleghi e superiori, quindi, contate fino a cento e poi rispondete con un sorriso. In salute, concentrazione e forma fisica sono davvero buone, cercate di mangiare in maniera sana ed equilibrata.

Bilancia – In amore, in questa settimana non mancheranno discussioni, battibecchi e incomprensioni. Tutta colpa dei fantasmi del passato, se non li affrontate in maniera definitiva rischiate di mandare all’aria tutti i tipi di rapporto, compreso quello di coppia. In ambito lavorativo, evitate gli scontri con i colleghi, non è necessario discutere per ogni sciocchezza. In salute, avete poche energie in questa settimana, quindi, osservate le regole di una vita sana il più possibile.

Scorpione – In campo amoroso, questa settimana primaverile vi vede più istintivi del solito. Alcuni nativi dello Scorpione potrebbero decidere per una convivenza o un matrimonio, anche se conosce da poco l’altra persona.

In campo lavorativo, è tempo di rivincita o quanto meno di mostrare a tutti di che pasta siete fatti. Coloro che sono rimasti all’ombra per molto tempo, adesso ritrovano il coraggio di ribellarsi e di mettersi finalmente in mostra. È un periodo splendido per la salute, quindi, preparatevi a vivere più intensamente questa settimana di primavera.

La settimana 21-27 marzo secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, questa settimana permette alle coppie in crisi di appianare alcune divergenze nate negli ultimi mesi. Per i single questo è un cielo sereno che li aiuterà a trovare l’anima gemella. In campo lavorativo, è un periodo un po’ difficile, non permettete agli altri di tenervi all’oscuro di alcune informazioni o di tenere sospesi alcuni vostri progetti.

Chiedete consiglio a un esperto molto fidato, non vergognatevi di non sapere poiché sarà pronto a darvi una mano. In salute, dopo settimane un po’ scarse, adesso finalmente inizia un periodo di recupero. L’Oroscopo consiglia caldamente di riposarvi di più e di evitare le ore piccole.

Capricorno – In campo amoroso, il nervosismo potrebbe mettere a dura prova i rapporti di coppia. Le parole spesso vengono fuori in maniera incontrollata, quindi, è meglio fare attenzione a ciò che dite, c’è il rischio che gli altri si offendano o fraintendano. Nel lavoro verranno fuori tutti i nodi ed è per quello che vi sentirete nervosi e ve la prenderete sul personale. Se non volete rovinare i rapporti di lavoro, allora dovete avere la pazienza di ascoltare e di capire certe loro scelte.

In salute, questa settimana invita alla cautela. Riposatevi di più e assumete vitamine per non sentirvi fiacchi e senza energia.

Acquario – In amore, questa settimana riporta la passione nelle coppie che si sono perse di vista. Anche i single del segno torneranno a sperare in un sentimento che avevano abbandonato. In ambito lavorativo, ci sono delle cose da rivedere, spetta a voi togliere ogni dubbio e risolvere i vari grattacapi. In salute, per coloro che devono affrontare cure, piccole operazioni chirurgiche, l'oroscopo consiglia di prendere il periodo di degenza come una vacanza.

Pesci – In campo amoroso, vi siete presi abbastanza tempo per riflettere sulla natura della vostra relazione di coppia.

Adesso è arrivato il momento di mettere in chiaro le cose con il vostro partner. Le coppie stabili potrebbero decidere di dare vita a un nuovo progetto di vita comune. Sul fronte del lavoro, gli affari che vi siete fatti sfuggire in passato, adesso potrebbero tornare sotto un’altra forma, magari più conveniente. Settimana proficua per il settore finanziario. In salute, questa settimana di primavera vi regala tanta energia e forza.