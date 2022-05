Per la giornata di domani, martedì 17 maggio 2022, l’Oroscopo sarà ottimale prevalentemente per i segni di terra, mentre per i segni di acqua, fra cui il Cancro, ci saranno dei segnali di ripresa molto significativi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo del 17 maggio per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: Ariete ancora al ‘top’

1° Capricorno: finalmente potrete avviare un investimento o rendere la vostra giornata sempre più distesa e rilassata. Fare shopping o comunque avere un svago da sfruttare in questo momento vi darà occasione di staccare realmente la spina dalle faccende quotidiane.

2° Toro: continuerà a svilupparsi un affare che si protrarrà molto a lungo e che vi darà sempre più soddisfazioni. Sarete circondati da tanto affetto, mentre in amore sperimenterete una nuova avventura insieme al partner. Per i single ci saranno incontri che vi faranno battere il cuore.

3° Ariete: proseguirete a fare progetti su progetti che faranno della vostra carriera una carrellata di occasioni anche per la vostra squadra di lavoro. Con il partner i momenti di serenità probabilmente vi porteranno a fare una bellissima scelta che vi unirà ancora di più.

4° Leone: l’aiuto prezioso di Venere in amore vi renderà sempre più magnetici e disposti ad innamorarvi, anche se avete avuto delle delusioni o delle separazioni piuttosto recenti.

Secondo l’oroscopo potreste vivere qualche avventura fuori dal comune.

Gemelli in pausa

5° Gemelli: avrete qualche attimo in più di pausa dovuto ad una stanchezza che però svanirà abbastanza presto. Con le questioni sentimentali potreste avere qualche occasione con gli incontri. Le amicizie di vecchia data invece si svilupperà qualche attrito significativo.

6° Scorpione: avrete una giornata stabile, che non vi darà molti pensieri ma soprattutto non vi darà preoccupazioni. In famiglia ci sarà un’ottima collaborazione che probabilmente non durerà a lungo, ma che potrebbe aprire le porte ad una novità ben accetta.

7° Pesci: ricaricare le batterie sarà molto produttivo per il pomeriggio.

Infatti sarà lì che si concentrerà gran parte del vostro lavoro, ma soprattutto vi aprirà la strada verso una idea che potrebbe essere molto remunerativa sul piano professionale.

8° Acquario: purtroppo ci sarà un po’ di malumore a rovinare l’atmosfera di questa giornata. Secondo l’oroscopo avrete a che fare anche con qualche spesa che vi darà anche qualche pensiero in più. Potreste avere delle ripercussioni se vi affaticherete troppo, dovreste concedervi più relax.

Fraintendimento per Sagittario

9° Cancro: avrete dei lenti segnali di ripresa dell’umore che potrebbero darvi un po’ di creatività. Ora come ora dovrete impegnarvi a concentrarvi sempre di più sul piano professionale per rendere i vostri profitti sempre più numerosi.

10° Sagittario: avrete dei fraintendimenti con il partner, o comunque con qualcuno che vi è molto vicino. Dovrete riconoscere qualche errore e fare in modo di correre ai ripari, ma nel frattempo dovrete darvi da fare per qualche piccolo affare che potrebbe andare molto bene.

11° Vergine: dovrete rivedere il vostro umore, distrarvi, e fare qualcosa per ridare a voi stessi un po’ di spensieratezza a fronte di una situazione non esattamente rosea. Avrete qualche piccolo segnale di miglioramento alla fine della giornata, secondo l’oroscopo.

12° Bilancia: sarete ad un passo da una decisione che potrebbe essere determinante per la vostra relazione, soprattutto se recentemente è andata in crisi senza possibilità di rimettervi sui vostri passi. Per ora non avrete molta voglia di ricominciare.