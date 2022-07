L'oroscopo dall'11 al 17 luglio spalanca le porte a una settimana alquanto intensa, caratterizzata da un cielo astrale di gran rilevanza. Si segnala la Luna Piena in Capricorno nella giornata di mercoledì 13, e Sole e Mercurio in Cancro. Nel weekend l'astro argenteo slitterà nella casa dei Pesci, regalando un weekend magico e importante. In grande spolvero saranno l'amore, sia per coppie che per single. Le stelle tenderanno una mano anche a coloro che saranno alle prese con la famiglia, la casa o la carriera. Vediamo subito che cosa hanno in serbo gli astri in questa interessante settimana.

Oroscopo 11-17 luglio 2022

Ariete - Cambiamenti nella sfera amorosa, potreste risvegliare un sentimento sopito oppure ricevere un messaggio inaspettato. Coloro che usciranno vivranno degli scambi di sguardi bollenti, parole promettenti e anche qualche relazione da toccata e fuga. Le coppie, invece, avranno più voglia di spassarsela. Via libera alle vacanze o alle gite fuori porta, ma attenzione a non perdervi. Chi lavora, rispetto agli ultimi periodi vivrà un rilancio. Una chiamata o un messaggio da non perdere: potrebbero farvi guadagnare! Cercate di non trascurare il fitness.

Toro - Con il partner di sempre le novità non mancheranno di certo. In settimana tornerà la voglia di rimboccarsi le maniche.

Chi lavora non-stop, dovrà staccare la spina per rinfrescarsi le idee. L'ispirazione arriverà quando vi lascerete andare, perciò non incaponitevi. Occhio alla guida, non distraetevi e non correte. Tenete sotto controllo la pressione e l'ossigeno, di questi tempi in cui tutti stanno abbassando la guardia dovrete cercare di essere più intelligenti e previdenti.

Gemelli - I single potrebbero ritrovarsi a vivere una strana situazione o a rivedere un vecchio amore. In quest'ultimo caso sarà facile rivangare le sofferenze passate. Le coppie in crisi, potranno smuovere questa situazione di stallo che gli ha investiti. O chiudete oppure riparate eventuali crepe! Professionalmente parlando, su di voi gravano troppe responsabilità ma questo perché vi gestite male.

Delegate, assumete oppure rivolgetevi a degli specialisti. Chi è in pensione o ha terminato gli esami, vivrà una settimana di relax e di grandi emozioni.

Le previsioni dell'oroscopo al 17 luglio

Cancro - In questo periodo, coloro che lavorano in proprio o con la creatività stanno affrontando dei bassi guadagni. Non strafate, cercate di prendervela comoda e di sfruttare questo momento per staccare la spina. Non potete continuare a correre senza fare delle pause! Piuttosto dedicatevi ad un altro hobby, magari potreste scoprire che vi piace e potreste farne un'attività redditizia. In ogni circostanza cercate di nutrirvi meglio e di non cedere alla sedentarietà. Sarete talmente affascinanti che sarà impossibile resistervi.

Voglia di mettere su famiglia per le giovani coppie. Occhio alla giornata del 13 luglio, qualcosa dovrebbe accadere.

Leone - Sul piano sentimentale la situazione si presenta stabile. L'Oroscopo settimanale sorriderà sua alle coppie che ai cuori solitari. Fare un incontro promettente sarà possibile, ma ciò avverrà nei momenti più inaspettati. Passeggiate all'aria aperta in serata o nel tardo pomeriggio, ma evitate di fare le ore piccole. Se siete in vacanza, va bene staccare la spina ma non va bene scombussolare il proprio ritmo circadiano. Potreste scoprire dei nuovi gusti, sarete parecchio aperti alle novità! Chi lavora dovrà fare i conti con delle problematiche e relativo stress: rallentate appena possibile!

Vergine - L'amore sarà in gran risalto in questa settimana al 17 luglio. Sarete in attesa di qualcosa che però tarda ad arrivare. In effetti sarà una settimana di imprevisti, ritardi e anche incomprensioni. Sarà bene tenere gli occhi aperti, specie alla guida. Non esponetevi a rischi inutili e continuate a mantenere un atteggiamento prudente e furbo. Evitate di scavalcare la fila e siate più cortesi, non scendete ai bassi livelli. Qualcuno/a potrebbe sorprendervi! Letture sotto l'ombrellone, ma attenzione ai cambiamenti del cielo e non dimenticate mai di idratarvi con costanza.

Previsioni astrologiche settimanali al 17 luglio

Bilancia - Tutti i nodi verranno al pettine, l'oroscopo della settimana 11-17 luglio vi sorride.

Si apre un periodo fiorente dal punto di vista sentimentale e relazionale. Andranno alla grande le coppie che si amano e quelle che stanno per compiere il grande passo. Per i single sono previsti colpi di fulmine e rapporti a breve durata. Occhio ai tradimenti, specie se la persona amata si trova lontana da voi. Le uscite in compagnia non mancheranno e non desidererete altro che gustarvi una buona pizza all'aria aperta e spegnere tutte quelle preoccupazioni che vi hanno torturato nelle ultime settimane. Interventi da sostenere per alcuni Bilancia. Ripenserete a una persona che non è più accanto a voi.

Scorpione - Occhio alle zanzare e agli insetti, sarà bene dare una bella rinfrescata all'ambiente domestico.

Evitate colpi di calore e strapazzi inutili. In un periodo simile è bene ridurre i consumi, ma non a discapito della propria salute. Via libera a frutta, verdura e acqua in quantità. Evitate zuccheri, salati e fritture. Avrete modo di trascorrere delle serate fuori di casa e in tal caso vi sarà concesso sgarrare. Chi lavora potrebbe ricevere nuovi incarichi oppure chiudere un certo affare. Rinnovamenti in vista dell'autunno. Passeggiate di più e leggete in abbondanza.

Sagittario - L'amore potrebbe subire una battuta d'arresto, specie se non vi sentite compresi e amati dal vostro partner. Forse non c'è più quel romanticismo di una volta oppure c'è stata una discussione. In settimana potrete chiarire perché ogni nodo verrà al pettine.

Siete sposati con il vostro lavoro, magari volete raggiungere delle vette altissime e superare ogni concorrenza. Va bene così ma non a costo della vostra salute. In settimana concedetevi un po' di svago. Possibili sagre o processioni in arrivo. Una capatina dal parrucchiere o dall'estetista vi renderà più belli che mai. Non dimenticate mai la protezione solare e di mantenere una certa distanza dagli estranei.

Oroscopo della settimana 11-17 luglio 2022

Capricorno - Il lavoro è stato al centro della vostra attenzione e ciò ha penalizzato l'amore. In settimana correte ai ripari e organizzate qualcosa di bello e romantico da fare con la vostra metà. Nel caso di distanze, evitate di cedere ai tradimenti.

Chi è solo potrà concedersi più passione. Nella professione potrebbero esserci dei rallentamenti in vista di agosto, perciò prevenite. Rimandate al prossimo autunno eventuali rinnovamenti e cercate di fare il meno possibile. La parola d'ordine della settimana sarà: rallentare. Avete un gran bisogno di staccare la spina e ricaricare le pile mentali e fisiche. Pizza, uscite, nuotate al mare, risate e tantissimo svago!

Acquario - Settimana di tregua. Dopo aver tollerato di tutto e di più, ecco che otterrete più ossigeno e anche un maggiore campo d'azione nella sfera professionale. Ci sono state fin troppe spese da sostenere, volenti o nolenti dovete cercare di andarci cauti e tagliare il superfluo.

Quest'anno c'è chi dovrà rinunciare alle vacanze per risparmiare e chi invece dovrà ricorrere a delle alternative creative per sbarcare il lunario. Attenzione a non riversare questa frustrazione in amore e in famiglia. Possibili offerte da cogliere al volo. Siete un segno attivo, per cui non sopportate l'idea di starvene fermi in coda. Traffico, gite fuori porta e notizie generali davvero inaspettate! Curate la vostra alimentazione ed evitate le ore piccole.

Pesci - Siete un segno ricco di risorse, quindi affronterete questa settimana di luglio con lo spirito di un guerriero. Chi è solo avrà le sue occasioni da vivere, ma sarà bene non rintanarsi in casa e stare al gioco. Imparate a flirtare di più e a non sottostimarvi.

Coloro che sono in una relazione stabile, potrebbero sentirsi pronti a fare un passo in più e a progettare qualcosa di nuovo. Le novità sono il sale della vita! Per quanto riguarda il lavoro, si parla di un momento di stallo che sarà superato soltanto con la tenacia. Se le entrate sono diminuite, forse è il caso di fare una revisione generale e chiudere quello che non rende a sufficienza. In famiglia il supporto non mancherà, anzi le distanze si accorceranno e potrete trascorrere del tempo di qualità con i vostri affetti. Uscite sul lungomare o in giro per locali. Prendetevi cura del vostro corpo.