Le previsioni dell'oroscopo del 12 dicembre esortano i Capricorno ad avere gli occhi aperti perché ci sono novità in arrivo. I Toro sono favoriti in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: siete molto indecisi in amore, forse è il caso che vi fermiate un attimo, e riflettiate sul vostro futuro e sulle decisioni da prendere. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale.

11° Pesci: dovete essere pazienti e ricordate che tutto arriva per chi sa aspettare. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti inattesi, siate pronti a tutto.

10° Vergine: buon momento per quanto riguarda l'amore, ma c'è qualcosa che vi turba. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle faccende in sospeso. Cercate di non essere troppo litigiosi.

9° Leone: siete un po' più tranquilli rispetto ai giorni appena trascorsi. L'Oroscopo del 12 dicembre vi invita a essere più decisi. Non lasciatevi ingannare troppo dalle apparenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Sagittario: siete un po' suscettibili in questo momento. Meglio cogliere la palla al balzo per cimentarvi in nuove avventure. Dal punto di vista professionale siete favoriti.

7° Bilancia: l'oroscopo del 12 dicembre denota un inizio di settimana un po' fiacco. Avete bisogno di prendervi una piccola pausa, siete davvero troppo confusi e stanchi.

6° Cancro: la giornata potrebbe cominciare con un bel po' di cose da fare. Imparate a mettere da parte l'orgoglio, e apritevi a nuovi orizzonti e confini. Ricordate che in amore bisogna osare sempre tanto.

5° Gemelli: ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere un po' più reattivi. Spesso vi lasciate scivolare troppo le cose addosso e questo non sempre è un bene.

Cercate di essere intraprendenti.

Oroscopo segni fortunati del 12 dicembre

4° in classifica, Scorpione: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Mettetevi in gioco e non aspettate che siano gli altri a fare la prima mossa. Per quanto riguarda il lavoro siete favoriti.

3° Acquario: giornata molto produttiva secondo l'oroscopo del 12 dicembre.

Approfittate di questa settimana per rimettervi in pari con eventuali arretrati e non trascurate i vostri affetti.

2° Capricorno: giornata molto stimolante sotto più punti di vista. Sono in arrivo dei cambiamenti, anche sostanziali, ma dovrete aspettare il prossimo anno. Cercate di organizzare al meglio le vostre giornate e ottimizzare i tempi.

1° Toro: in amore siete favoriti. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera professionale. La cosa importante, però, è non lasciare mai nulla al caso. Siate molto attenti e precisi.