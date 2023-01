Giovedì 19 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Sagittario, mentre Marte sosterà sui gradi dei Gemelli. Venere assieme a Saturno, invece, protrarranno il moto in Acquario, così come Mercurio (il quale tornerà diretto), il Sole e Plutone continueranno l'orbita in Capricorno. Giove, intanto, proseguirà la sosta in Ariete come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Urano assieme al Nodo Nord, infine, risiederanno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Scorpione, meno benevolo per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: volitivi. Giornata di metà settimana dove il quarto segno Cardinale potrebbe nuovamente riprendere dimestichezza con la voglia di rimboccarsi le maniche, mood volitivo che non passerà inosservato a soci o vertici aziendali.

2° posto Scorpione: idee più chiare. Col Messaggero degli Dei che tornerà a percorrere i binari in maniera regolare e il sestile che Nettuno ingaggerà col binomio Plutone-Sole nell'amico Capricorno, i nati Scorpione avranno buone chance di godere di un'invidiabile lucidità mentale che renderà le loro idee più limpide.

3° posto Leone: bivi. Le prime due decadi di casa Leone, nel corso del 19 gennaio, si troveranno presumibilmente a dover fare i conti con una doppia scelta professionale rilevante.

Imboccare un versante o l'altro per i felini significherà necessariamente accantonare, almeno per il momento, il sentiero etichettato come seconda scelta.

I mezzani

4° posto Toro: scoperte. La voglia di andare al nucleo di ogni questione, scavando quanto più possibile all'interno delle stesse, permetterà probabilmente al primo segno Fisso di giungere a delle scoperte da non sottovalutare in questo giorno d'inizio 2023.

5° posto Vergine: far quadrare i conti. Giovedì dove i nati Vergine saranno indotti, c'è da scommetterci, dal colpo di coda dello Stellium nel loro Elemento a controllare con maggior dovizia entrate e uscite finanziarie. Coloro che effettueranno un lavoro certosino in tal senso, riusciranno con semplicità a tenersi al riparo da sgradite sorprese.

6° posto Ariete: shopping. Un oggetto legato al focolare domestico, perlopiù lussuoso che funzionale, potrebbe divenire un tarlo nelle menti di casa Ariete, coi nativi che si prodigheranno nell'acquisto dello stesso anche se la cifra da sborsare sarà maggiore del preventivato.

7° posto Sagittario: avere la meglio. Sia che si tratti di uno scambio di vedute, della fila alla cassa del supermercato o del casello autostradale, gli arcieri avranno buone chance di essere pervasi dalla voglia di essere in prima linea, cercando di avere la meglio su tutto e tutti.

8° posto Gemelli: cambio d'atteggiamento. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso di casa Gemelli, in quanto il segno Mobile si renderà presumibilmente conto che alcune dinamiche d'approccio nei riguardi del partner non funzioneranno come al solito, quindi deciderà di cambiare totalmente atteggiamento.

Allo stesso tempo, il parterre astrale inviterà i nativi a fare attenzione ad attuare tale mutamento comportamentale perché lo stesso potrebbe portare più deficit che benefici in coppia.

9° posto Pesci: dispendio energetico. La propensione a volersi cimentarsi su troppi fronti contemporaneamente avrà, con buona probabilità, il risvolto non troppo piacevole per i nati Pesci di disperdere inutilmente una gran quantità di forze dal loro già esiguo bottino energetico.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: vecchie ruggini. Giovedì da prendere con le pinze per ciò che concernerà il piano relazionale di casa Bilancia, in quanto i nativi si ritroveranno presumibilmente a doversi rapportare a degli antichi contrasti che riemergeranno in maniera prorompente.

11° posto Acquario: comunicazioni flop. Equivoci e/o l'impossibilità a spiegare le loro ragioni saranno le possibili conseguenze di un trambusto planetario destabilizzante, coi nati Acquario che questo giovedì farebbero bene a parlare solo se strettamente necessario.

12° posto Cancro: stop. Un superiore al lavoro o un genitore in famiglia potrebbero essere i fautori di una brusca frenata all'eventuale entusiasmo nativo in questa giornata di gennaio, in quanto il segno d'Acqua penserà erroneamente di aver trovato la soluzione ad una problematica.