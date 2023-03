Si conclude il weekend dei segni zodiacali. Capiamo in che modo affrontare la giornata, secondo l'oroscopo di domenica 5 marzo, con le previsioni e le stelle in amore, sul lavoro e per la salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 5 marzo: le previsioni per i dodici segni

Ariete: periodo interessante in campo amoroso, anche un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Avete il bisogno di vivere delle belle emozioni. In ambito lavorativo, vi sentite più forti, ma cercate di muovervi in modo cauto.

Toro: in questo momento, a livello amoroso, vi sentite particolarmente stressati, ma non mancano comunque i buoni propositi.

Nel lavoro, cercate di concentrarvi al meglio per i progetti in ballo nei prossimi mesi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale, la giornata di domenica 5 marzo sarà caratterizzata da passione. Cercate di non essere indifferenti nei confronti delle persone che vogliono il vostro bene. Nel lavoro, alcuni accordi sono da rivedere.

Cancro: possibili tensioni riguardanti il lato sentimentale. Cercate di stare attenti alle persone che vi circondano e che non sono totalmente chiare con voi. In ambito professionale, sarà meglio non stancarsi troppo.

Leone: il weekend si conclude con la Luna nel segno, belle le emozioni che potrete provare in questa giornata. In campo lavorativo, ci sono degli accordi che devono necessariamente procedere.

Vergine: possibili cambiamenti in ambito sentimentale, cercate di riflettere bene prima di prendere delle decisioni importanti che coinvolgono anche il partner. Dubbi riguardano anche il campo professionale.

Astrologia del giorno 5 marzo per i 12 segni zodiacali

Bilancia: sarà meglio non affaticarsi in questo periodo. Nel lavoro, il cielo è ottimo.

Per quel che riguarda l'ambito sentimentale, cercate di portare avanti una relazione solo se realmente ci credete.

Scorpione: con la Luna dissonante non è un buon momento per il lato sentimentale, alcune problematiche potrebbero insorgere a causa di insicurezza nella coppia. Nel lavoro, cercate di superare al meglio gli ostacoli per ottenere ciò che desiderate.

Sagittario: in amore momento favorevole, i vostri atteggiamenti favoriscono dei miglioramenti soprattutto per le coppie che, negli ultimi tempi, hanno vissuto delle problematiche. Nel lavoro, dovrete fare delle scelte in vista del futuro.

Capricorno: possibili conflitti in ambito amoroso, cercate di capire da che parte stare. Nel lavoro, è il momento di fare dei passi importanti, sfruttate le idee vincenti.

Acquario: con la Luna in opposizione, possibili perplessità riguardano il lato lavorativo, ma anche sentimentale. Cercate di non fare azzardi.

Pesci: il weekend, per i nati sotto quest'ultimo segno zodiacale, si conclude con alcuni momenti di stanchezza, in particolare nel lavoro. In amore, cercate di gestire al meglio le tensioni nate negli ultimi tempi.