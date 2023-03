L'Oroscopo di domenica 5 marzo non vede l'ora di svelare tutte le emozioni che verranno. Le previsioni astrologiche, basandosi sull'assetto astrale del giorno, si soffermano sugli avvenimenti della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro si lasceranno trasportare dall'amore, mentre altri saranno troppo orgogliosi per ammettere i loro sentimenti. È presente anche una classifica generale per evidenziare le posizioni dei 12 profili.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 marzo.

Previsioni astrologiche e classifica del 5 marzo: i segni più fortunati

Pesci (1° posto): per prendere le vostre decisioni userete il cuore. Vi farete guidare dai sentimenti e dall'amore che proverete per determinate persone. Nel rapporto di coppia, metterete sempre al primo posto il partner. Riceverete tante attenzioni e non disdegnerete i complimenti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a mantenere la vostra luminosità.

Capricorno (2° posto): il partner sarà dolce con voi. Anche le altre persone, però, non vedranno l'ora di trascorrere ore preziose in vostra compagnia. Sarete orgogliosi di voi stessi, ma non lo mostrerete al prossimo. Manterrete un atteggiamento positivo e allegro.

Saprete adattarvi agli imprevisti, cogliendo la palla al balzo per vivere esperienze inattese. Le emozioni non mancheranno.

Leone (3° posto): vivrete dei momenti emozionanti. Deciderete di trascorrere la giornata con gli amici. Sarete leali e travolgenti. Avrete sempre la battuta pronta, ma sarete anche disposti ad affrontare discorsi più seri.

Non vi piaceranno le lamentele o le conversazioni troppo sdolcinate. Per il momento, non darete molto spazio alla possibilità di instaurare una nuova relazione di coppia.

Ariete (4° posto): sarà una giornata molto serena. Non vi porrete molto domande perché desidererete solo godere degli attimi preziosi che vivrete. Apprezzerete il rapporto con gli altri, la premura del partner e le parole degli amici.

Vi metterete in gioco, ma senza dare sfogo alla vostra ambizione. Almeno per un po', preferirete mettere da parte il bisogno di competere con il prossimo.

Oroscopo di domenica 5 marzo: i segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): potrebbe essere il momento giusto per dare inizio a un nuovo rapporto di coppia. Procederete cautamente, ma senza perdere questa occasione preziosa. Vorrete conoscere l'altra persona in modo approfondito perché l'obiettivo principale sarà quello di evitare brutte sorprese. Vi divertirete a trascorrere il tempo insieme e a trovare qualcosa di divertente da fare.

Acquario (6° posto): i consigli degli amici si riveleranno preziosi, ma dovrete selezionare quelli giusti.

Non tutti, infatti, saranno adatti alla vostra situazione. Prese di posizioni eccessive oppure azioni compiute per vendetta saranno assolutamente da scartare. Le previsioni astrologiche vi consigliano di adottare un approccio trasparente, basato sulla sensibilità e sul desiderio di risolvere i problemi.

Vergine (7° posto): proverete un grande affetto nei confronti della vostra famiglia. Non vorrete separarvi dalle persone care e tenderete a essere protettivi. Ci sarà chi apprezzerà questo aspetto e chi, al contrario, si sentirà soffocare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non perdere di vista le reazioni altrui: potrebbero rappresentare una guida preziosa.

Toro (8° posto): deciderete di cambiare approccio, soprattutto in amore.

Proverete a mantenere la calma e ad esprimervi con toni meno accesi. Questo nuovo atteggiamento renderà felice la persona amata che, finalmente, riuscirà a porre le sue richieste. Sarete disposti ad ascoltarla a scendere a compromessi pur di renderla felice. Gli amici si diranno pronti ad aiutarvi.

Previsioni zodiacali del giorno 5 marzo: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): non sarete pronti a ricevere le critiche. Le parole avranno un forte impatto su di voi. Anche quelle provenienti da sconosciuti lasceranno il segno. Il problema principale risiederà nella vostra estrema sensibilità. Gli amici e la famiglia proveranno a incoraggiarvi, ma i risultati tarderanno ad arrivare. Inoltre, ci saranno degli imprevisti che farete fatica ad accettare.

Bilancia (10° posto): non riuscirete a riposare. Continuerete ad avere la mente attiva e concentrata sul lavoro. Progetterete le prossime mosse da compiere e proverete a pianificare tutta la settimana. Questo stress potrebbe incidere pesantemente sulle sensazioni provate. Non avrete voglia di uscire con gli amici, né di aprirvi con il partner. I sentimenti saranno contrastanti.

Gemelli (11° posto): sarete fin troppo razionali. Non riuscirete a parlare apertamente dei vostri sentimenti. Con la persona amata, apparirete rigidi e schivi. Non sarà facile portare avanti le conversazioni desiderate. Sicuramente, con l'aumentare della confidenza, avrete modo di abbattere determinate barriere. Per ora, sarà fondamentale non mascherare la vostra personalità dietro a false motivazioni.

Sagittario (12° posto): il rapporto di coppia non andrà nel modo sperato. Purtroppo, rispetto al giorno precedente, non ci saranno grandi cambiamenti. Il vostro umore continuerà a essere influenzato da fattori che, almeno al momento, non potrete cambiare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di concentrarvi su uno step alla volta e di non mettere troppa carne al fuoco.