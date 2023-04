Nel weekend del 22 e del 23 aprile 2023 sul piano dell'Oroscopo dell'amore il protagonista indiscusso sarà il segno dei Gemelli, bene andranno le cose anche per l'Ariete.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il weekend.

L'oroscopo per l'amore: Ariete alle prime posizioni

1° Gemelli: essendo baciati dal pianeta Venere, le notizie sul piano amoroso potrebbero essere molte e positive. Qualcuno potrebbe anche decidere di allargare la famiglia. Organizzare una gita fuori porta potrebbe essere una buona idea.

2° Ariete: sarete caratterizzati da una straordinaria apertura mentale in amore, per cui potreste decidere di vivere appieno la vostra storia d'amore con una spensieratezza rinnovata, accompagnata da una voglia di responsabilizzarvi.

Non avrete molta fretta, perché sapete perfettamente che le cose arriveranno al momento giusto.

3° Capricorno: la ventata di novità che potreste avere sul piano amoroso potrebbe essere davvero un toccasana sul piano della passione. Riscoprire qualche aspetto che sembrava sopito nella vostra storia d'amore potrebbe regalarvi delle sorprese ulteriori. Finalmente farete anche qualche nuova amicizia.

4° Sagittario: sarete inclini ad esprimervi in modo molto più semplice ed efficace con la persona amata, forse potreste confessare una volta per tutte i vostri sentimenti a chi ancora non lo sa. La passione farà parte delle vostre serate, soprattutto se siete già all'interno di una relazione, meglio ancora se datata.

Nuovi sentimenti per Leone

5° Cancro: non avrete una propensione molto forte ai sentimenti in questo periodo particolare, ma non vi tirerete di certo indietro quando sarà il momento di fare qualche amicizia. Con il partner raggiungerete un buon livello di tranquillità. Secondo l'oroscopo avrete anche molta voglia di conoscere più a fondo qualcuno che fa parte della cerchia familiare e finora avete trascurato.

6° Leone: scoprirete che dei nuovi sentimenti si faranno spazio nel vostro cuore, soprattutto se avete a che fare più spesso con il partner oppure con una persona particolarmente importante per la vostra vita. Sarà anche possibile ristabilire un nuovo equilibrio con la famiglia, soprattutto se quella di origine.

7° Vergine: in questo fine settimana sembrerà essere tutto stabile, ma più avanti potrebbe farsi spazio la sensazione di vivere un rialzo della complicità di coppia, quindi ci sarà la possibilità in prospettiva di vedere una buona serenità in famiglia.

Probabilmente avrete qualche piccolo screzio con un'amicizia, ma sarà subito risolta.

8° Pesci: la condivisione senza passione potrebbe essere una peculiarità cardine del weekend, perché sarete focalizzati moltissimo sulla concretezza e lascerete da parte per un bel po' l'ambito più fantastico della vostra relazione. Avrete qualche piccolo dubbio in merito a un'amicizia importante.

Toro in stallo

9° Toro: uno stallo vi porterà a riflettere su cosa sia realmente giusto fare, se assecondare voi stessi e una vita da single oppure impegnarvi affinché la vostra relazione d'amore possa procedere bene, anche se in netto rallentamento. Avrete dei dubbi molto intensi nel corso della giornata di sabato.

10° Acquario: relazionarvi con qualcuno per il quale provate amore o semplicemente affetto non sarà facile in questo momento. Avrete delle amicizie che vi porteranno anche qualche delusione. Però avrete la famiglia che potrebbe esservi di aiuto, mentre l'amore adesso potrebbe non essere contemplato.

11° Bilancia: dedicherete questo fine settimana a riflettere per stabilire delle basi solide su cui costruire una relazione stabile e che non porti poi a delle situazioni tentennanti. Però dovrete essere consapevoli che qualcosa potrebbe non andare nel verso che vorreste: prendete tutto con filosofia.

12° Scorpione: avrete qualche tarlo nella mente che vi distrarrà dalla vostra relazione amorosa.

Occupatevi prima di ciò che dovrete fare e rimandare l'ambito sentimentale a data a destinarsi. Sicuramente avere la mente libera da problemi esterni potrebbe essere poi molto produttivo per la coppia.