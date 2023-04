Nuovo Oroscopo in arrivo per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche del giorno 12 aprile 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore ci sarà qualche piccolo conflitto nella vita di coppia, qualche disputa con un ex troverà però una soluzione. Nel lavoro è un periodo migliore per i nuovi contatti e i nuovi progetti che promettono di essere vincenti.

Toro: per i sentimenti potrebbero esserci delle questioni pratiche da superare in una coppia, arriva comunque un momento più interessante.

Nel lavoro qualche problema da risolvere c'è, meglio non perdere la pazienza.

Gemelli: a livello sentimentale è il momento ideale per le nuove storie o per la stabilizzazione di quelle di lunga data, presto è in arrivo una sorpresa. Nel lavoro alcune situazioni troveranno finalmente una soluzione grazie a una mediazione.

Cancro: in amore Luna in buon aspetto, ci saranno delle risposte in arrivo adesso. A livello lavorativo le persone che vi stanno attorno potrebbero essere contro di voi in questa giornata.

Leone: in amore potrete recuperare la serenità che avevate perso nelle ultime ore. Nel lavoro fate ora le vostre proposte ma con Giove nervoso meglio regolarizzare tutti i conti in sospeso.

Vergine: a livello sentimentale con Giove favorevole tutto andrà a migliorare, ci sarà voglia di fare di più in questa fase. Nel lavoro agite adesso, in questa fase potrebbero arrivare buone notizie.

La seconda metà dei simboli astrologici

Bilancia: per i sentimenti se una persona vi interessa ora potrete farvi avanti, ma attenzione a qualche momento di agitazione che non mancherà.

Nel lavoro sarà importante ora fare un bilancio su quello che arriverà, evitate la stanchezza provando a riposare un po' di più.

Scorpione: in amore le incomprensioni degli ultimi giorni saranno finalmente superate, c'è voglia di fare di più adesso. Nel lavoro Giove in opposizione vi ricorda che alcune risposte vanno sollecitate.

Sagittario: in amore novità per i single del segno in questa fase, intanto dovrà essere superato un momento di stanchezza eccessiva. A livello lavorativo fate adesso le vostre richieste, favorite tutte le attività grazie anche a Giove favorevole.

Capricorno: a livello amoroso la Luna nel segno oroscopo è promettente per voi, potreste anche ufficializzare una storia. Nel lavoro è meglio rivedere alcune questioni, potranno arrivare comunque delle soddisfazioni.

Acquario: per i sentimenti molte cose cambieranno a breve, ma grazie a Venere favorevole un miglioramento non mancherà, la giornata è complessivamente interessante. Nel lavoro sarà possibile avere delle occasioni in più ma attenzione ad alcune spese da controllare.

Pesci: in amore se dovete affrontare un problema fatelo adesso, visto che le stelle sono interessanti e dalla vostra parte. Opportunità per i single. Nel lavoro Saturno nel segno invita a fare di più, attenzione ai nuovi progetti.