Ultima settimana del mese per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare questo lunedì di ponte. Di seguito l'oroscopo con amore, salute e lavoro del 24 aprile.

Ariete: a livello sentimentale potrete vivere dei momenti importanti, se ci sono delle questioni in sospeso sarà meglio affrontarle. In ambito lavorativo non mancano idee da perfezionare.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di lunedì 24 aprile sarà caratterizzata da buone emozioni in amore. A livello professionale sarà meglio prendere tempo prima di esporsi.

Gemelli: in campo amoroso sarà una giornata importante, anche per quel che riguarda i cambiamenti. Seguite le vostre idee. In campo professionale potrete avanzare nei vostri progetti.

Cancro: in amore è un momento di maturità per quel che riguarda i sentimenti. Siete pronti ad affrontare questioni importanti nel lavoro, senza stancarvi portate avanti buoni progetti.

Leone: gli impegni professionali potrebbero distrarvi dalle importanti situazioni d'amore. Nel lavoro non mancherà comunque il successo che da tempo attendete.

Vergine: per il sesto segno zodiacale questo inizio settimana sarà caratterizzato da nervosismo in ambito amoroso. Anche nel lavoro alcune situazioni non proseguono come vorreste.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momento di agitazione per i nati sotto questo particolare segno, in amore dovrete comprendere come gestire i vostri rapporti per evitare che questi possano subire delle complicazioni. Nel lavoro dovrete risolvere delle problematiche, cercate di evitare polemiche inutili.

Scorpione: momento di agitazione in amore, cercate di comunicare al meglio con i vostri collaboratori.

In amore possibili tensioni con il partner, prima di affrontare questioni importanti aspettate la fine della settimana.

Sagittario: momento di agitazione in amore, è possibile che delle problematiche si presenteranno in questo periodo. Nel lavoro attenzione a non essere troppo distratti, potreste non riuscire a mettervi in pari con i progetti.

Capricorno: non manca entusiasmo in amore, in questo periodo sarete particolarmente passionali. Se siete single, questo è il momento giusto per farvi avanti. Nel lavoro in arrivo opportunità.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata del 24 aprile vede la luna favorevole, se ci sono state delle problematiche potreste pensare a dei chiarimenti. Nel lavoro in arrivo conferme.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale periodo di recupero sentimentale che durerà fino all'inizio del mese prossimo. In arrivo importanti conferme, cercate però di non fare troppo.