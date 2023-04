L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 aprile 2023. Allora, ansiosi di mettere nero su bianco il pensiero dell'Astrologia del giorno? In bella evidenza in questo avvio di settimana senz'altro i segni di Acqua: l'ingresso della Luna in Cancro porterà una marea di novità e buone notizie ai fortunati prescelti. Nulla da rimpiangere nemmeno per i nati sotto al regale simbolo del Leone: questo lunedì in tanti risulteranno vincenti in ambito sentimentale, e non solo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 24 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. Assai tumultuosa potrebbe essere la ripartenza settimanale: tranquilli! Sappiate che solo i grandi marinai riescono a navigare anche con il mare in tempesta; così voi, cercando di risolvere i vostri problemi riponendo fiducia totale sul fatto che appartenete al segno dell'Ariete: tipi "tosti" e lottatori instancabili! Ultimamente state affrontando una battaglia emotiva. qualcuno sta cercando di distorcere le vostre parole per farvi sembrare colpevoli: restate calmi, presto ritroverete la serenità nelle parole della verità (poi, saranno momenti molto amari per i veri colpevoli!). Single, sarà un giornata indecifrabile, anche perché potreste affrontare numerosi conflitti interni, in merito ad alcune decisione che state per prendere.

Non è una buona giornata, per far affidamento sugli altri.

Toro: ★★★★. Si innalzerà il livello e la qualità del calore umano, regalando una buona giornata. La voglia di amare e di essere ricambiati vi spingerà totalmente nell’abbraccio del partner. Ancora una volta darete prova del vostro slancio, della capacità che avete di incendiare cuori: sarà assai difficile per la vostra metà resistervi (figuriamoci in situazioni differenti...).

Single, sarete spinti dalla Luna a dare grande rilievo ai rapporti sociali, alle frequentazioni interpersonali e a tutti quegli interessi che tanto di attizzano. A volte, la mancanza di tempo o di energie vi obbligano a trascurare ciò che più vi piace: questo lunedì, fortunatamente non sarà cosi. Ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà.

Nel percorso lavorativo arriveranno scelte sagge.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 24 aprile invita alla costanza e ad una maggior disposizione d’animo: queste le qualità fondamentali su cui puntare nel rapporto sentimentale. Non fatevi attraversare da dubbi ma continuate ad agire con la purezza dei vostri sentimenti. La vera affettività che solo voi, alla vostra maniera, riuscite a dimostrare, è rara e la vostra metà non farà certo fatica a riconoscerla. Single, una dinamica e frizzante Venere riporterà il buonumore nella vostra giornata. Questo vi metterà in testa un sacco di idee interessanti. Se aveste voglia di immergervi nella natura, non esitate, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, perché vi divertirete tanto insieme ai vostri amici.

Avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese anche sul lavoro. Cambiamenti in arrivo.

Oroscopo e stelle del 24 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. “Sintonia” è il termine giusto per descrivere questo magico momento che state per condividere con la persona amata. La dolcissima Luna nel vostro segno incendierà i sensi, e nel contempo promette una bellissima intesa di coppia. Single, dotati di una notevole sicurezza nei vostri mezzi, vi sentirete in grado di scalare montagne sentimentali, da altri ritenute insormontabili. E con questo spirito vi attrezzerete a colpire il cuore di chi vi ha sedotto, magari anche con un solo sorriso. La vostra tattica di accerchiamento dovrà essere paziente, alla fine avrete la meglio sulla persona che vi piace.

Il buon aspetto di Mercurio, poi, vi renderà simpatici agli occhi dei colleghi.

Leone: ★★★★★. Il nuovo giorno vi vedrà pimpanti, briosi, proprio nello stile che, da bravi Leoni, più vi si confà. Venere vi sorride e vi apre ad una giornata di esaltanti emozioni. Con il partner vi godrete la serata: pronti a fare progetti di vacanza, da programmare per la prossima stagione estiva? Single, le stelle vi aiuteranno a rivedere le priorità e a valorizzare tutto ciò che vi fa sentire liberi e creativi. Date quindi spazio alle vostre passioni, in modo che possano diventare parte integrante delle vostre giornate e della vostra vita. I complimenti che riceverete al lavoro vi apriranno gli occhi, mostrandovi quali sono le vostre capacità a cui spesso non credete nemmeno voi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 24 aprile, mette in chiaro una Venere un po' imbronciata. Ciò non potrà farvi sintonizzare pienamente con la dolce metà, forse per interferenze esterne al rapporto. Le stelle consigliano di minimizzare e di far perno sulla saldezza dei sentimenti che avete con il partner. Cercate di non far emergere uno dei vostri difetti principali: l’ipercritica; spesso nasconde insicurezze e una fortissima gelosia. Single, trovare un po' di tempo anche per rilassarvi, è importante perché staccare la spina ogni tanto vi darà modo di evitare spiacevoli cortocircuiti mentali. Le stelle sembrano non essere del tutto positive anche per eventuali nuovi progetti lavorativi. La cosa più saggia da fare sarebbe rimandare a dopodomani qualsiasi decisione importante.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 aprile.