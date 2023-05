L'oroscopo del 31 maggio, per quel che riguarda l'attività lavorativa, vede il segno del Toro organizzare in maniera perfetta un incontro lavorativo, mentre i Gemelli dovrebbero fare le cose con maggior calma.

Di seguito le previsioni astrali e i relativi voti della prima sestina dei segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 31 maggio: i voti dei primi tre segni

Ariete – Nella giornata di oggi saranno importanti i rapporti interpersonali e sarete in grado di elevare con il prestigio necessario la vostra attività lavorativa. State attenti solamente alle controindicazioni, ce ne sono poche ma qualcuna potrebbe arrecarvi qualche noia.

Voto: 7.

Toro – Riuscirete a organizzare in maniera soddisfacente un incontro di lavoro che vi sta particolarmente a cuore e che potrebbe determinare un vostro avanzamento di carriera. Cercate di curare tutti i dettagli necessari per far si che non ci siano sbavature e che tutti possano senza obiezioni valutare positivamente il vostro operato. In bocca al lupo e avanti tutta! Voto: 7,5.

Gemelli – Vorresti accelerare su alcune cose che invece richiedono calma e sangue freddo, non sempre andare di corsa rappresenta un buon viatico, soprattutto se le cose non vengono fatte a regola d'arte. Preoccupatevi maggiormente della qualità e non ponetevi problemi di tempo, il risultato è quello che conta ma deve essere raggiunto in maniera perfetta e senza passi falsi.

Voto: 6,5.

Predizioni astrologiche del 31 maggio: i restanti segni zodiacali

Cancro – La giornata è buona sotto il profilo del guadagno economico, specialmente per coloro che svolgono un'attività autonoma. Dovete essere fieri di quello che avete messo in piedi e di come siete riusciti a concretizzare alcune vostre idee. Per voi sarà anche una grande rivincita verso coloro che erano eccessivamente scettici.

Voto: 8.

Leone – Alcuni obiettivi importanti stanno per essere raggiunti e la vostra abnegazione vi ha permesso di centrare inesorabilmente il bersaglio, adesso non fermatevi però e continuate su quella strada. Non rinunciate alla vostra ambizione professionale e non accontentatevi di ciò che state ottenendo, vi è costato lacrime e fatica e non dovete tirare il freno proprio adesso.

Voto: 8.

Vergine – Avrete il desiderio di coinvolgere alcuni vostri colleghi in un progetto lavorativo a cui state dedicando gran parte del vostro tempo, non tutti potrebbero risultare entusiasti e propensi a collaborare. Scegliete minuziosamente solo coloro che ritenete possano apportare un valore aggiunto alle vostre idee e che credono fermamente nelle vostre capacità. Voto: 6,5.