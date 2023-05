L'oroscopo del 31 maggio, per quel che riguarda il lavoro, vede il segno del Sagittario essere maggiormente umile per imparare, mentre i Pesci dovranno concentrarsi maggiormente sulla loro forma fisica e sull'aspetto mentale.

Di seguito le previsioni astrali e le relative pagelle della seconda sestina dei segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 31 maggio: i voti dei primi tre segni

Bilancia – La vostra creatività potrebbe risultare determinante per ottenere un posto di responsabilità che da una parte vi spaventa e dall'altra vi rende orgogliosi.

Non abbassate la guardia e cercate di dimostrare sempre quanto valete e le potenzialità che avete, in futuro tutto tornerà a vostro favore. Voto: 7,5.

Scorpione – Avrete una giornata di successo dal punto di vista lavorativo, a patto che riuscirete a impiegare tutte le motivazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo. Non è sicuro che tutto girerà nel verso giusto perché alcune insidie, rappresentate prevalentemente dall'invidia di alcuni colleghi di lavoro, potrebbero rallentarvi notevolmente. Voto: 7.

Sagittario – Cercate di avere una maggiore umiltà dal punto di vista professionale e imparate da coloro che stanno sicuramente più avanti di voi, ovviamente da un punto di vista strettamente lavorativo.

Non c'è di che vergognarsi nell'apprendere e nel lavorare sodo per migliorarsi, anzi in questo modo dimostrerete a tutti di che pasta siete realmente fatti. Voto: 6,5.

Predizioni astrologiche del 31 maggio: le restanti pagelle

Capricorno – Riuscirete a risolvere alcuni problemi che sembravano insormontabili anche se probabilmente nessuno ve ne darà il giusto merito, anzi avrete la netta sensazione che tutto passi per scontato.

Non accumulate rabbia per non aver ricevuto il giusto riconoscimento ma al momento giusto tirate fuori in maniera inequivocabile l'argomento. Voto: 7.

Acquario – Si potrebbe verificare qualche piccolo problema sul lavoro, non riguarderà direttamente voi ma potrebbe farvi riflettere su alcune situazioni alle quali non avevate mai dato peso.

Ascoltate anche il parere di persone che vi sono vicine e di cui vi fidate, avere più pareri non è mai sbagliato e aiuta a vedere anche aspetti che magari vi sfuggivano. Voto: 6.

Pesci – L'importanza del lavoro non è minimamente in discussione ma anche il benessere fisico e mentale non va affatto trascurato, occupatevi di entrambe le cose e ne gioverà sia la vostra vita lavorativa che quella personale giornaliera. Mettiamola così: qualche passeggiata in più e alcuni sacrifici in meno faranno inequivocabilmente la differenza. Voto: 6.