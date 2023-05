Ultimo weekend del mese di maggio che si avvicina a grandi passi per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 26 maggio 2023 con le novità ed i cambiamenti sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai pesci.

Ariete: in amore tutto va gestito con maggiore attenzione in questa giornata, ma a partire dall'inizio di giugno le cose andranno meglio. Nel lavoro potreste fare una proposta in vista del futuro, questo è il momento giusto.

Toro: per i sentimenti qualcosa da chiarire c'è ma si tratta di piccoli disagi facili da superare. Nel lavoro ci sono da mettere a posto alcune questioni economiche, Giove comunque aiuta a risolvere eventuali dispute.

Gemelli: a livello sentimentale giornata da vivere con tranquillità, eventuali preoccupazioni saranno comunque superate. Nel lavoro portate avanti un certo progetto, le stelle sono dalla vostra parte.

Cancro: in amore periodo di grande energia, per questo sarebbe opportuno seguire l'istinto. A livello lavorativo periodo stimolante ma anche importante grazie a Giove favorevole.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le prossime giornate porteranno delle novità, cercate di chiarire al più presto delle polemiche. Nel lavoro i più giovani potranno trovare una soluzione in vista delle prossime settimane.

Vergine: a livello amoroso stelle favorevoli ma molto dipende da quello che fate adesso, valutate tutto con grande obiettività.

Nel lavoro giornata giusta per prendere decisioni importanti, portare avanti anche tutti i chiarimenti.

Bilancia: dal punto di vista sentimentale sembrate piuttosto agitati adesso, dovrete risolvere alcuni problemi nati da poco. Nel lavoro momento abbastanza importante, in particolare per coloro che si sono fermati.

Scorpione: a livello amoroso meglio non innervosirsi più del previsto, in particolare per coloro che vivono una storia da tanto tempo.

Nel lavoro è difficile risolvere un problema, una questione contrattuale sarà da rivedere.

Sagittario: in amore in questo giorno sarebbe opportuno vivere tutto senza alcun problema visto che la Luna è in buon aspetto e regala sensazioni positive. Nel lavoro fase che porta nuove opportunità e buone occasioni, successi in arrivo.

Capricorno: per i sentimenti diverse persone potranno essere di riferimento adesso, in particolare se vivete una storia da anni. Nel lavoro evoluzioni interessanti in pochi mesi , soprattutto se avete lavorato bene in passato.

Acquario: a livello amoroso meglio calibrare tutto per evitare problematiche inutili, giornata che porterà sensazioni strane. Nel lavoro potrà arrivare una comunicazione che non vi piace, vi sentirete contro qualcuno.

Pesci: in amore giornata che porta qualche risorsa in più, i cambiamenti che arrivano in questo periodo risulteranno favorevoli. Nel lavoro è possibile cambiare una mansione, siete favoriti.