L'oroscopo della giornata di venerdì 27 dicembre preannuncia un Leone redditizio in campo professionale, aiutato dalla posizione favorevole di Marte e Mercurio, mentre la Bilancia avrà a vorrà solo il meglio nella propria vita quotidiana. I nati sotto il segno dello Scorpione saranno più permissivi in amore, mentre i Pesci godranno una buona intesa con il partner. Approfondiamo ora nel dettaglio le predizioni zodiacali per tutti.

Previsioni oroscopo venerdì 27 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana piacevole in amore, dominato da un cielo positivo per voi.

Questo periodo di festa, anche un po’ più leggero, si rivelerà adeguato a regalarvi qualche attimo di felicità con la persona che amate. Sul posto di lavoro sarete abbastanza precisi nelle vostre mansioni. Avrete infatti la possibilità di curare ogni dettaglio e proporre lavori di qualità superiore. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale non particolarmente coinvolgente in amore a causa di queste stelle contrarie. Lavoro e vita privata non sembrano andare molto d'accordo al momento, da causare qualche discussione di troppo con la persona che amate. Nei vostri progetti infatti potrebbe esserci qualcosa da rivedere. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive in campo sentimentale secondo l'Oroscopo.

Questo cielo vi metterà a vostro agio con il partner, permettendovi di vivere momenti davvero affascinanti. Nel lavoro riprenderete a lottare con i problemi quotidiani dei vostri progetti. Cercate di fare più attenzione in quel che fate. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo migliore in amore grazie alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione.

Ritroverete interesse verso il partner, ma soprattutto, desiderio di costruire una relazione di coppia stabile, che possa funzionare veramente. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma con il ritmo da voi stabilito. Voto - 8️⃣

Leone: continua il vostro periodo redditizio in ambito professionale, grazie a Marte, Mercurio e Giove dalla vostra parte.

Purtroppo però, non si potrà dire lo stesso in amore, considerato la Luna e Venere contro. Non che non avrete voglia d'amare, anzi. Sarà proprio il vostro modo d'amare che potrebbe allontanarvi dal partner. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di venerdì fantastica per la vostra relazione di coppia. La felicità raggiunta a Natale continua a riempire questo periodo, che si rivelerà davvero piacevole, soprattutto se in compagnia delle persone giuste. In ambito professionale al momento non sarete così attenti ai vostri progetti, di conseguenza, non potrete pretendere risultati da primo della classe. Voto - 7️⃣

Bilancia: in questo giovedì di dicembre desidererete solo il meglio per la vostra vita quotidiana.

In amore potrete fare affidamento al pianeta Venere in trigono, che vi regalerà dolci momenti insieme alla persona che amate. Se siete single potrete fare degli incontri fortunati. In campo professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti. Dovrete soltanto riuscire a metterle in pratica. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione vi permetterà di essere più morbidi e permissivi nei confronti del partner in questo periodo. Il pianeta Venere però rimane in cattivo aspetto, dunque attenzione al vostro modo di fare, in famiglia e con il partner. Sul posto di lavoro troverete idee interessanti per i vostri progetti, ma dovrete essere sicuri di ogni dettaglio. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un venerdì grandioso in amore per voi nativi del segno.

Venere vi sorriderà dal segno dell'Acquario, e queste ultime giornate dell'anno si riveleranno scoppiettanti per mettere in risalto la vostra vita sentimentale. Anche sul fronte professionale le cose vanno abbastanza bene. Andrete dritti al punto quando serve, gestendo le vostre mansioni sempre nella maniera più opportuna. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale gradevole in questo periodo grazie alla Luna. Sarà un buon momento per dire cosa vi piace e cosa non vi piace della vostra relazione, non solo per migliorare il vostro rapporto, ma anche per avere buoni propositi per il nuovo anno. Sul fronte professionale le vostre idee saranno prese in considerazione. Alcune di esse inoltre potrebbero portare risultati sopra le aspettative.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo altalenante in amore a causa della Luna, che farà traballare un po’ il vostro rapporto. Fortunatamente Venere sarà ancora favorevole, e vi permetterà di ritrovare presto la retta via per una vita sentimentale piacevole. In ambito professionale sarà una giornata caratterizzata da una piacevole serenità, che vi permetterà di lavorare anche meglio sulle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi permetterà di godere di una buona intesa con la persona che amate in questo periodo. Potrebbe essere il momento adatto per fare qualcosa di speciale per intensificare il vostro legame. Sul posto di lavoro invece ci saranno ancora delle difficoltà da superare, che potrebbero trovare una soluzione solo nel prossimo anno. Voto - 8️⃣