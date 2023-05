L'Oroscopo di domenica 28 maggio preannuncia grandi novità relativamente alla vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi apparirà più sfuggente e chi saprà sorprendere il partner con dei piccoli gesti.

La classifica consente di rapportare ogni singolo profilo alla ruota planetaria. Approfondiamo ora tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 maggio 2023.

Oroscopo del 28 maggio 2023: i primi segni in classifica

Cancro (1° posto): difenderete i sentimenti del partner, degli amici e della famiglia. Saranno persone con un ruolo cardine nella vostra vita.

Farete di tutto per farle sentire a loro agio. Vi piacerà organizzare attività adatte a tutti in modo da potervi divertire insieme.

Sagittario (2° posto): il partner apprezzerà molto il vostro romanticismo. Vi piacerà fargli delle piccole sorprese ed enfatizzare il legame già presente. Sarete sinceri, ma userete un certo tatto. Non vi piacerà giocare con i sentimenti delle persone. Al contrario, sarete decisamente rispettosi.

Gemelli (3° posto): questa giornata sarà molto spensierata. Non avrete alcun pensiero spiacevole perché rivolgerete tutte le vostre energie a ricordi positivi. Vi piacerà il contatto con gli altri e non disdegnerete conversazioni profonde. Ci saranno novità anche in ambito sentimentale.

Pesci (4° posto): avrete un approccio positivo. L'amore vi regalerà tante soddisfazioni soprattutto grazie alla gentilezza del partner. Lo considererete un punto di riferimento essenziale per la vostra quotidianità. Anche la famiglia non deluderà le vostre aspettative.

Previsioni astrologiche di domenica 28 maggio: i segni centrali

Acquario (5° posto): andrete alla ricerca di alcune risposte. Anche se le situazioni non saranno sempre favorevoli, cercherete di vivere al meglio questa giornata. Metterete al primo posto i sentimenti, sia in ambito amoroso che amicale. Potrebbe esserci una piccola sorpresa per voi.

Leone (6° posto): la relazione di coppia procederà senza ostacoli degni di nota. Avrete molti interessi in comune con il partner e questo vi consentirà di aumentare il feeling tra voi. La sua presenza, inoltre, vi permetterà di osservare il mondo da un altro punto di vista.

Ariete (7° posto): non apparirete molto spontanei in ambito sentimentale. Alzerete delle barriere tra voi e il partner perché non gli vorrete dare accesso a tutte le vostre emozioni più profonde. Per farvi sciogliere, la persona amata dovrà adottare il giusto atteggiamento.

Scorpione (8° posto): le attese non vi piaceranno. Vorrete raggiungere subito i vostri obiettivi. Questo, però, non sarà sempre possibile perché ci saranno dei traguardi che richiederanno un notevole impegno.

Costanza, determinazione e passione saranno i requisiti fondamentali.

Previsioni zodiacali di domenica 28 maggio: gli ultimi posti

Bilancia (9° posto): vi preparerete all'inizio di una nuova settimana. Avrete tanti progetti, ma questo potrebbe anche farvi sentire sopraffatti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non esagerare. Per avere risultati migliori, sarà il caso di procedere a piccoli passi.

Capricorno (10° posto): l'eccessiva ambizione potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli sul rapporto con gli altri. Non tutti, infatti, saranno disposti ad accettare determinati atteggiamenti. Ci sarà chi vi criticherà e chi, nonostante tutto, proverà una forte invidia.

Toro (11° posto): tenderete a essere un po' severi con voi stessi.

Non accetterete di sbagliare perché rincorrerete la perfezione. Sarete nervosi e pochi inclini al dialogo. La vostra famiglia non riuscirà a rassicurarvi e neanche gli amici avranno successo in questo.

Vergine (12° posto): non sarete soddisfatti della vostra organizzazione quotidiana. Vi renderete conto di non aver gestito bene il tempo a disposizione. Questo potrebbe interferire con lo svolgimento di determinate attività. Ad ogni modo, potrete recuperare senza problemi.