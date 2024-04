L'oroscopo dal 29 aprile al 5 maggio accoglie una settimana inarrestabile fatta di spese, movimenti, amore, famiglia e faccende varie. Tra i segni dello zodiaco c'è chi dovrà fare un restyling generale, come ad esempio l'Ariete, e chi si sentirà smarrito e confuso, tipo l'Acquario. Il segno del Leone vivrà una settimana estremamente positiva.

Previsioni zodiacali dall'Ariete al Cancro

Ariete - Inizia un periodo importante di trasformazione. Dovrete rimboccarvi le maniche e smettere di pensare sempre al peggio. Avete attraversato un periodo di incertezze economiche e non è detto che sia tutto risolto, ma il peggio sta per diventare un ricordo lontano.

Non dimenticate le lezioni apprese in passato o di recente. In famiglia è importante essere più presenti e meno supponenti: l'umiltà è fondamentale in ogni fase della vita. I cuori solitari sono attratti da qualcuno ma non vogliono ammettere i propri sentimenti. Chi è in coppia da anni vorrebbe più coinvolgimento e passione: è il momento di reinventarsi! Sul fronte professionale sarebbe utile considerare un corso di aggiornamento o un restyling generale. La salute è stabile.

Toro - Riscoprirete una maggiore forza, sia mentale che fisica. Recentemente avete affrontato problemi economici, familiari o di salute che vi hanno preoccupato, ma il peggio è passato, anche se è importante non abbassare la guardia.

Evitate i cibi dei fast food e prestate molta attenzione all'alimentazione. Preferite cucinare cibi di qualità e mantenere pulizia. Chi ha figli potrebbe ricevere notizie importanti riguardanti loro. Chi è single e studia dovrebbe concedersi del tempo per distrarsi, nonostante gli impegni. Attenzione alle code in posta o in banca, cercate di evitarle nei giorni di maggiore affluenza.

Evitate di trascurare il sonno e seguite una dieta bilanciata.

Gemelli - Questa settimana potreste affrontare una leggera costipazione e qualche dolore articolare o emicrania, ma sarà una situazione temporanea. Avrete diverse sfide da superare, ma ciò porterà a grandi realizzazioni e soddisfazioni. In famiglia potrebbe esserci una novità in arrivo.

Anche se manca ancora un po' al vostro compleanno, aspettatevi un bel regalo per quel periodo. Un familiare o una persona cara potrebbe aver bisogno del vostro supporto. Prestate attenzione all'alimentazione, preferendo frutta e verdura di stagione e non dimenticate di idratavi a sufficienza. Evitate gli zuccheri e godetevi delle passeggiate nel verde, magari in piacevole compagnia.

Cancro - Il vostro stile di vita si basa sul puntate sempre al massimo, perché male che vada si otterrà un minimo soddisfacente. Dopo un aprile di cambiamenti imprevisti, noia e caos mentale, questa settimana potrebbe portare con sé il conto da pagare. Approfittate di questi giorni per riflettere ancora più a fondo, perché qualcosa vi sta rendendo inquieti e sta disturbando il sonno.

Siete un segno sensibile e pratico, ma tendete a soffrire molto. È il momento di eliminare dalla vostra esistenza persone e situazioni che vi prosciugano le energie. Fate buoni propositi in vista dell'estate, ma evitate di ricorrere a diete drastiche dell'ultimo minuto e allo shopping senza fondo. Non è il momento giusto per spendere, anzi dovete risparmiare per un progetto più grande. Riorganizzate la vostra agenda e mettere ordine le finanze. Coloro che hanno problemi di stomaco farebbero bene a evitare di mangiare fuori e a preferire cibi più genuini. Non date per scontato la salute. Una visita dall'estetista o dal parrucchiere vi farà sicuramente bene.

I segni dal Leone allo Scorpione

Leone - Vi aspetta una settimana estremamente positiva.

Sarete pieni di energia e la vostra creatività sarà inarrestabile. Coloro che svolgono lavori intellettuali otterranno grandi soddisfazioni, potendo superare eventuali blocchi che li hanno colpiti negli ultimi mesi. È il momento di lasciare spazio ai sentimenti e alla passione. Se siete interessati a qualcuno, non esitate ad avanzare. È meglio scoprire subito se c'è una possibilità per un amore anziché perdere tempo nelle illusioni. Vi attende un'estate ricca di avventure, tutte da vivere appieno. Preparatevi per la stagione più calda dell'anno, prestando attenzione al vostro corpo e non risparmiando sulla qualità della vita. Per quanto riguarda le finanze, potreste trovarvi a dover affrontare spese inaspettate o a dover richiedere un prestito durante la settimana.

Vergine - Vi sono proposte di lavoro da prendere in considerazione, soprattutto se ultimamente state affrontando delle difficoltà economiche. Invece di accettare ulteriori responsabilità, rivalutate le vostre opzioni, scegliendo ciò che vi offre il miglior rapporto tra tempo e denaro. Nuovi modi per risparmiare sono disponibili, ma dovrete cercarli voi stessi. Considerate di partecipare a corsi, perché un giorno vi porteranno al successo desiderato. Niente accade per caso, neanche nelle questioni sentimentali. Con il partner, potrebbe esserci stata una discussione importante riguardante il futuro o la famiglia. In ogni caso, è importante ascoltarsi reciprocamente senza esagerare con le parole.

Potrebbero verificarsi mal di testa o mal di schiena. Una passeggiata lungo la riva del mare o nel verde, magari in compagnia del vostro animale domestico, vi solleverà l'umore.

Bilancia - Avete avuto molto da fare in questo periodo, ma anche maggio richiederà il vostro impegno. Dei cambiamenti sono in atto sia sul fronte lavorativo che familiare: non trascurate il vostro benessere fisico in mezzo a tutto questo trambusto. Nutrite la mente con buone letture e compagnie piacevoli, considerate il giardinaggio. Non rinchiudetevi in casa, ma esplorate nuovi luoghi. Avete proprio bisogno di una nuova linfa vitale. Per quanto riguarda l'amore, non preoccupatevi se il partner sembra distante. È importante mantenere spazio all'interno della relazione.

Chi ha figli piccoli potrebbe sentirsi sopraffatto e sarebbe saggio cercare aiuto esterno. Fate qualche chiamata o inviate dei messaggi nel fine settimana, organizzate qualcosa per domenica. Le spese sono in aumento, fate attenzione alle vostre finanze.

Scorpione - In questa settimana potreste avere un carico di lavoro molto elevato. State attraversando un periodo di cambiamenti significativi e la vostra vita presto non sarà più la stessa: preparatevi per questo. Qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto o di un consiglio saggio. Evitate di giudicare e cercate di comprendere il punto di vista dell'altro. Riscoprite la passione.

L'andamento settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Vi attende una settimana di grande rilevanza.

Sul fronte professionale, chi studia o lavora aspira a qualcosa di più, forse una promozione, un aumento di stipendio o un ottimo risultato in un esame. Non date retta a chi vi accusa di essere insaziabili: è giusto perseguire obiettivi ambiziosi. Chi ha una famiglia e lavora potrebbe sentirsi sopraffatto dalle molteplici incombenze e responsabilità. Imparate a delegare e a gestire il vostro tempo, senza sovraccaricarvi di compiti aggiuntivi. Allenate la vostra mente, non solo il corpo. Dedicatevi ai cruciverba, alle passeggiate nella natura lontano dall'inquinamento e alla lettura. Mantenete le distanze da persone "tossiche", quelle che cercano di seminare discordia o che prevedono solo sfortune.

Capricorno - In questo momento della vita avete le idee chiare su ciò che volete per voi stessi e la vostra famiglia. State lavorando a un progetto, sia individuale che di coppia, destinato a portare grandi soddisfazioni. In settimana forse sarete impegnati in banca/posta oppure dovrete prendere parte a un grosso evento. Cercate di evitare le distrazioni, che sembrano essere troppo presenti nella vostra vita quotidiana. Potrebbe riemergere un vecchio ricordo, ma cercate di non lasciarvi trascinare dalla malinconia. Organizzatevi per pulizie domestiche e per fare un bel riordino nel programma quotidiano: la vostra agenda sembra sovraccarica. Il fine settimana si pregusta importante.

Acquario - In alcuni momenti di questa settimana, fino al 5 maggio, potreste sentirvi smarriti e confusi.

Fortunatamente, ci saranno anche delle giornate limpide e calde. Sarà la settimana giusta per fare le famose pulizie di primavera e sostituire i vestiti pesanti con quelli leggeri. Favorite cure estetiche e gli appuntamenti. Chi è single potrebbe fare colpo su qualcuno di importante. La relazione potrebbe migliorare. In cucina, cercate di evitare fritti e dolci, preferite frutta e verdura locali. Ricordatevi di idratarvi a sufficienza e di stare alla larga dagli eccessi. Chi ha figli o nipoti piccoli potrebbe doversi occupare di loro durante la settimana. Il weekend porterà grandi sorrisi: pianificate qualcosa di divertente da fare.

Pesci - Se vi siete dati da fare negli ultimi tempi, in questa nuova settimana vi reputerete soddisfatti.

Saprete incastrare bene lavoro, famiglia, amici e tempo libero. La fortuna sarà dalla vostra parte, così come l'amore. L'unica preoccupazione potrebbe essere la situazione finanziaria, ma ci sarà un sensibile miglioramento. Preparatevi per un grande esborso tra giugno e luglio, intanto organizzate sin da adesso le vacanze estive. Sinceratevi di avere sotto controllo il lavoro, lo studio e le faccende di casa, sarà importante non trascurare nessun particolare. Evitate l'improvvisazione e prendete in considerazione un check up completo per voi e i vostri cari. Mantenete una dieta equilibrata con alimenti freschi e salutari, evitando cibi spazzatura e fast food. Chi ha dei figli o dei parenti anziani potrebbe ricevere notizie che li riguardino.