Sta per iniziare il secondo weekend del mese giugno. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di venerdì 9 con l'oroscopo su amore, lavoro e salute per tutti i simboli astrologici, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore sono possibili delle discussioni, ultimamente non avete molta pazienza con la persona amata. Attenzione anche alle questioni familiari. Nel lavoro i pianeti aiutano, quindi non dovete accontentarvi in questa fase.

Toro: per i sentimenti sono possibili delle polemiche, c'è comunque una fase di maggiore ottimismo per questo motivo non rovinate una storia per questioni banali.

Nel lavoro alcuni atteggiamenti vi fanno innervosire, impegnatevi di più in questo momento.

Gemelli: a livello sentimentale i rapporti che hanno registrato delle difficoltà ora vivono una fase più tranquilla. Le stelle vi permettono di recuperare. Nel lavoro tutto si sta muovendo in modo favorevole.

Cancro: in amore dovete vivere al meglio i nuovi rapporti visto che in questo periodo sono molto favorevoli. A livello lavorativo pianeti in ottimo aspetto in particolare se dovete affrontare delle prove.

Leone:in amore la Luna in opposizione potrà portare qualche disagio, bisognerà essere più concreti adesso. Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi, ora ci sarà la possibilità ora di risolverli.

Vergine: per i sentimenti la Luna in opposizione potrà portare a qualche momento di disagio, non sollevate problematiche adesso. Nel lavoro è meglio rimandare un incontro alla metà del mese.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: in amore attenzione a superare ogni tipo di polemica, è un momento in cui potreste avere un momento di calo.

Nel lavoro tutto quello che sembrava fermo da ora potrà ripartire, ma bisognerà agire sempre con calma.

Scorpione: a livello amoroso alcune persone potrebbero crearvi dei momenti di disagio, le situazioni che nascono in questa giornata non sono promettenti. A livello lavorativo prima di fare un cambiamento pensateci bene.

Sagittario: a livello sentimentale Venere in ottimo aspetto aiuta, è una situazione interessante per gli incontri.

Nel lavoro sono possibili dei ritardi negli ultimi mesi, portate avanti i progetti comunque.

Capricorno: per i sentimenti fatevi avanti in questa fase visto che gli incontri saranno appassionanti e in serata ci sarà anche un miglioramento. Nel lavoro ritrovate una fase di maggiore energia e le idee non mancheranno.

Acquario: in amore se una persona vi interessa questo è il momento di agire, mentre se una storia non va è meglio parlarne per risolvere il problema. Nel lavoro è una fase di revisione, comunque valutate bene prima di agire.

Pesci: in amore ritrovate la voglia di fare e qualcosa di bello potrà nascere, nel complesso siete più tranquilli adesso. Nel lavoro potrete ottenere il massimo ma dovete essere più concreti.