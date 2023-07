Secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 luglio i Leone dovrebbero vivere di più alla giornata. Gli Ariete, invece, farebbero bene ad essere intraprendenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci sono delle situazioni da risolvere dal punto di vista professionale, ma dovete essere un po' più diplomatici. Le stelle vi invitano ad essere audaci ea non badare alle conseguenze di certe azioni.

11° Pesci: fasciarsi la testa prima di cadere non ha nessuna utilità. Cercate di essere sempre molto determinati e non tempo con persone che non meritano la vostra attenzione.

10° Scorpione: giornata con diversi alti e bassi secondo l'Oroscopo del 17 luglio. Cercate di mantenere la calma e di non focalizzarvi troppo sulle cose negative. L'ottimismo vi aiuterà a vedere meglio certe situazioni.

9° Ariete: le stelle vi invitano ad essere intraprendenti. Non siate troppo polemici e cogliete al volo dei consigli importanti. Certi treni non sono soliti ripassare, quindi, approfittatene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: focalizzatevi di meno su quelli che sono i pensieri e i giudizi degli altri e concentratevi su boi stessi. Fate anche un esame di coscienza se necessario, ma cercate di essere obiettivi.

7° Gemelli: chi ben comincia è a metà dell'opera.

Datevi da fare e non fermatevi dinanzi gli ostacoli. Dal punto di vista sentimentale ci vuole maggiore consapevolezza.

6° Acquario: l'oroscopo del 17 luglio esorta i nati sotto questo segno a cogliere al volo certe occasioni in ambito professionale. Non sono esclusi avanzamenti di carriera, ma non trascurate i sentimenti.

5° Bilancia: non fatevi mettere i piedi in testa dalle persone che vi circondano.

Anche se i consigli arriveranno in buona fede, ascoltateli, ma poi seguite sempre il vostro cuore.

Oroscopo segno fortunati del 17 luglio

4° in classifica Capricorno: giornata molto interessante per le relazioni. Le stelle vi esortano ad essere intraprendenti. Sul lavoro è importante stabilire sin dal primo momento i ruoli.

3° Cancro: giornata molto favorevole sul fronte dei rapporti interpersonali. Cercate di essere audaci e di spingervi un po' oltre le vostre possibilità. Vedrete che chi vi circonda ne sarà felice.

2° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 17 luglio invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più pazienti. Non siate troppo polemici e cogliete al volo le occasioni che vi capiteranno, saranno tante.

1° Vergine: siete molto entusiasti e propositivi. Non dovete abbattervi in quanto questo è un ottimo momento per dimostrare quanto valete realmente. In ambito sentimentale dovete allargare i vostri orizzonti.