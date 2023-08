L'oroscopo della giornata di martedì 29 agosto 2023 è pronto a dare le proprie previsioni. In questa sede ci soffermeremo in particolare sui primi quattro segni dello zodiaco, vale a dire su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Di seguito approfondiamo le predizioni relativamente in particolare all'amore, alla fortuna, al lavoro e alla salute.

Oroscopo di Ariete e Toro per il 29 agosto

Ariete: sarà una giornata di riflessione per i nati sotto questo segno. Potreste sentirvi un po’ fuori sincrono con degli eventi che accadranno, ma questo è solo un passaggio temporaneo.

La fortuna vi sorride, ma attenzione alle finanze. Per quanto riguarda l’amore, le cose vi vanno bene ma attenzione a non esagerare. Per la carriera lavorativa, invece, potrebbe esserci qualche sorpresa, potreste chiudere un bel accordo decisivo per il futuro. Il vostro equilibrio interiore ha bisogno di essere rafforzato e l’avventurosità è il vostro punto forte.

Toro: la giornata potrebbe portare nuove opportunità lavorative. Non siete più arrabbiati come prima e questo significa che avete finalmente digerito una grossa delusione e c'è voglia di cambiamento. Questo tipo di trasformazione per alcuni di voi è già in atto. Per quanto riguarda l'amore, potrebbe oscillare tra alti e bassi, ma non preoccupatevi troppo, nulla che voi non possiate gestire.

Un consiglio: dovete volervi bene e pensare maggiormente di più a voi stessi.

L'oroscopo di Gemelli e Cancro per il 29 agosto

Gemelli: le vostre abilità in ambito social stanno andando alle stelle, ma attenzione alla vostra energia che sembra essere un po’ in calo. E il primo ambito a risentirne di più potrebbe essere quello lavorativo.

Non vi preoccupate però, perché la vostra fortuna è al top. Proprio in questo periodo dell'anno avete una forza e una autorevolezza che vi mancava da tempo. Sul fronte delle relazioni amorose, infine, cercate di risolvere eventuali incomprensioni in modo diplomatico, parlatevi e chiarite.

Cancro: la vostra giornata si preannuncia tranquilla.

Nonostante alcune sfide nella vostra carriera, la fortuna è dalla vostra parte. In amore potrebbe esserci un po' una sorta di altalena, ma non preoccupatevi, non è nulla di particolarmente grave. A livello finanziario dovrete fare attenzione a dei dettagli importanti. Per quanto riguarda la salute, infine, ora c’è bisogno di più equilibrio e tranquillità.