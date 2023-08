Entra nel vivo la seconda settimana del mese di agosto per tutti e dodici i segni zodiacali, cosa dirà in proposito l'oroscopo?

Di seguito le previsioni del 9 agosto 2023 con le indicazioni e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore attenzione ai momenti di agitazione, rischiate di commettere degli errori per la troppa fretta. Sul lavoro meglio lasciarsi scivolare le cose addosso, possibili problemi anche dal punto di vista economico.

Toro: per i sentimenti non è un periodo coinvolgente, dovete pazientare.

Nel lavoro giornata produttiva che vi permetterà di fare delle scelte in vista del futuro.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna nel segno porterà qualche buona novità, giornata positiva e interessante. Nel lavoro possibili cambiamenti, non fatevi prendere da inutili tensioni.

Cancro: in amore farete meno fatica e potrete vivere delle belle novità. A livello lavorativo giornata che vi vedrà particolarmente stanchi e agitati, abbiate pazienza.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è qualcosa che ora potrà nascere o se già esistente rafforzarsi. Nel lavoro stelle favorevoli, alcune questioni però andrebbero risolte al più presto.

Vergine: a livello sentimentale alcune storie del passato non vi permettono di vivere al meglio quelle del presente.

Tornerà anche uno stato di agitazione. Nel lavoro cercate di concludere gli appuntamenti più importanti nella prima parte della giornata.

Bilancia: a livello amoroso giornata che porterà della confusione al mattino con un possibile recupero comunque nel pomeriggio. Nel lavoro meglio muoversi con cautela, le nuove collaborazioni vanno analizzate con attenzione.

Scorpione: in amore bisognerà avere il coraggio di parlare con chiarezza. Cercate di evitare contatti con persone che hanno il potere di farvi adirare. Sul lavoro continuate a portare avanti i vostri progetti, non pensate solo alle cose che non vanno e siate positivi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale possibili discussioni di coppia all'orizzonte.

Sul lavoro potrebbe essere il momento di cambiare.

Capricorno: a livello amoroso Luna non favorevole, fate attenzione. Nel lavoro qualche scelta importante da fare c'è, saprete orientarvi nella maniera corretta.

Acquario: per i sentimenti c'è voglia di fare di più ma non dovete comunque avere troppa fretta. Nel lavoro periodo di stress, qualcosa potrebbe non andare, seguite gli sviluppi e intervenite a tempo debito.

Pesci: in amore con diversi pianeti in opposizione periodo particolare, non siate troppo frettolosi. Sul lavoro vi sentite piuttosto agitati, meglio evitare di cadere in trappole del passato.