L'oroscopo della giornata di martedì 14 gennaio prevede un Capricorno talentuoso in ambito professionale, aiutato dal pianeta Mercurio in congiunzione, mentre per i Pesci non mancheranno momenti da batticuore. Un po’ di stress potrebbe colpire l'Ariete sul lavoro, mentre i Gemelli cercheranno di costruire importanti progetti al lavoro. Approfondiamo ora i dettagli per tutti.

Previsioni oroscopo martedì 14 gennaio 2025 e classifica

Ariete: sarà un martedì dalle aspettative basse, soprattutto in campo professionale. Mercurio e Marte contro di voi renderanno difficile lo sviluppo dei vostri progetti, a causa di scarse idee e poche risorse a disposizione.

In miglioramento invece il rapporto con il partner, grazie al sostegno della Luna, che arriverà nel segno amico del Leone. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve calo a causa della Luna in quadratura. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa, ma sarà comunque possibile vivere momenti armoniosi se dimostrerete maturità e interesse per la persona che amate. Sul fronte professionale avrete buone potenzialità, che dovrete saper mettere in pratica. Voto - 8️⃣

Gemelli: non provate a cambiare il vostro modo di amare. È vero, tra voi e il partner al momento non scorre una perfetta intesa, ma questo non vorrà dire che dovrete cambiare per gli altri. Cercate invece di comprendere il malessere nel vostro rapporto e scacciarlo via.

In ambito lavorativo cercherete di costruire importanti progetti in questo periodo, ma potrebbe volerci del tempo. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di martedì piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna lascerà il vostro segno zodiacale, il rapporto con il partner sarà comunque romantico e affiatato, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Sul posto di lavoro avrete bisogno di trovare il vostro equilibrio per riuscire a gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali di martedì che vedranno la Luna attraversare il vostro cielo. La vostra relazione di coppia sarà affiatata, ma in questa giornata potreste trovare quel brio in più che accenderà l'intesa con il partner.

Sul posto di lavoro state facendo piccoli, ma importanti progressi, che dovrete sfruttare bene per poter ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale che splende in questo periodo. Mercurio e Marte vi metteranno a vostro agio, portando buone possibilità per costruire progetti di più ampio respiro. Sul fronte amoroso invece, Venere in opposizione continua a mettervi alle strette con il partner, concedendovi poche occasioni per costruire un rapporto sincero. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo martedì di gennaio vi regalerà momenti felici insieme alla persona che amate. La Luna in sestile porterà saggezza e armonia nel vostro rapporto. Se siete single vivrete intensamente il desiderio di trovare qualcuno che possa amarvi come siete davvero.

In ambito professionale vi troverete a un punto morto nei vostri progetti. Avrete bisogno di trovare la giusta direzione, che possa rimettervi in carreggiata. Voto - 7️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner sarà meno intenso del solito in questo periodo a causa della Luna in quadratura. Venere continua a rendervi romantici, ma dovrete dimostrare anche un po’ di maturità in più nei confronti della persona che amate. Nel lavoro v'inserirete in nuove opportunità e progetti, che possano mettere in risalto la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: la configurazione astrale di martedì vedrà la Luna dalla vostra parte. La vostra storia d'amore non sarà così entusiasmante a causa di Venere in quadratura, ciò nonostante sarete capaci di comprendere cosa fare per poterla risollevare.

In ambito lavorativo avrete buone idee per i vostri progetti, ma non dovrete avere fretta nel realizzarli. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di martedì produttiva in campo professionale, grazie a un talentuoso Mercurio in congiunzione. Anche se Marte sarà in opposizione, cercherete di gestire le vostre mansioni in modo diretto ed efficiente. Sul fronte amoroso la Luna smetterà di remarvi contro, lasciando spazio a questa meravigliosa Venere in sestile. Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà un cielo così generoso nei vostri confronti. La Luna in opposizione potrebbe mettere in mostra un po’ di egoismo da parte vostra, che non farà affatto bene alla vostra relazione di coppia. Bene invece il lavoro grazie a Giove in trigono, ciò nonostante, non aspettatevi risultati in grado di superare la concorrenza.

Voto - 7️⃣

Pesci: non mancheranno momenti da batticuore in questo martedì di gennaio, grazie a Venere in congiunzione. Non mancheranno le opportunità per costruire un rapporto affiatato con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete pieni di obiettivi, che non vedrete l'ora di raggiungere. Voto - 9️⃣